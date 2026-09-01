विज्ञापन

69 साल पुराना गाना जिसने रेशमी सलवार और जालीदार कुर्ते को बनाया पॉपुलर, आशा-शमशाद की आवाज ने बनाया एवरग्रीन

69 साल पहले फिल्म आई नया दौर का गाना इतना ज्यादा फेमस हुआ कि उस गाने के बोल लोगों की कपड़ों की पसंद बन गए. साहिर लुधियानवी के शब्द, आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज और मीनू मुमताज-कुमकुम के डांस ने इस गाने को यादगार बना दिया.

Read Time: 3 mins
Share
69 साल पुराना गाना जिसने रेशमी सलवार और जालीदार कुर्ते को बनाया पॉपुलर, आशा-शमशाद की आवाज ने बनाया एवरग्रीन
इस गाने को सुनकर लड़कियों की पसंद बन गया था रेशमी सलवार और जालीदार कुर्ता
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा में ऐसे कई गाने हुए हैं जिनका असर फैशन पर भी खूब पड़ता है. गानों और फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेस जो कपड़े पहनते हैं जो लोगों को बेहद पसंद आ जाता है. कई बार ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म का गाना इतना ज्यादा फेमस हो गया कि उसमें पहने गए कपड़े लोगों की पसंद बन जाते हैं. आज हम एक ऐसे ही गाने की  बात करेंगे जो 69 साल पहले आया था. इस गाने के बोल में रेशमी सलवार और जालीदार कुर्ते की बात हुई थी. आज भी इस गाने का नाम आते ही उस गाने का वीडियो, डांस और बोल आंखों के सामने आ जाते हैं. 

कौन सा था गाना 

साल1957 में रिलीज हुई फिल्म 'नया दौर' अपने समय की चर्चित और फेमस फिल्मों में शामिल रही. इस फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयन्ती माला, अजीत और जॉनी वॉकर मे अभिनय किया था. फिल्म का निर्देशन बी.आर. चोपड़ा ने किया था. इस फिल्म की कहानी और गानें लोगों को बेहद पसंद आए थे. इस गाने के की खासियत इसका संगीत और बोल ही नहीं, बल्कि इस गाने में मीनू मुमताज और कुमकुम के डांस ने भी इसको खास बनाया था. दोनों ने जिस अंदाज में 'रेशमी सलवार कुर्ता जालीदार' पर डांस किया, जिसने इस गाने को और भी यादगार बना दिया. उस समय पर गाने के कलाकार और उनका पहनावा लोगों को खूब पसंद आया था. इस गाने में रेशमी सलवार और जालीदार कुर्ते का जिक्र बार-बार हुआ है. यही वजह है कि इस गाने की लाइनें लोगों की जुबान पर चढ़ गई है. 

साहिर लुधियानवी के शब्दों का जादू

इस गाने के बोल जो आज भी लोगों को याद हैं वो गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखे थे. गाने के बोल सुनने में बेहद दिलचस्प थी. आज भी ये गाना सुनने पर पुराना नहीं लगता है. इस गाने को आशा भोसले और शमशाद बेगम ने अपनी आवाज से सजाया था. दोनों की आवाज के अंदाज ने इस गाने को और खास बना दिया. यही वजह है कि करीब सात दशक बाद भी यह गाना पुराने हिंदी सिनेमा के यादगार गानों में गिना जाता है.

आज भी नहीं भूला गया गाना

फिल्म 'नया दौर' को रिलीज हुए 69 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका गाना 'रेशमी सलवार कुर्ता जालीदार' आज भी पुराने हिंदी गानों के शौकीनों के बीच सुना जाता है. कई पुराने गाने अपनी बोल और संगीत के लिए याद किए जाते हैं. लेकिन ये गाना अपने बोल के साथ पहनावे और डांस के लिए भी लोगों की याद में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें: 77 साल पुराना वो गाना जब मोबाइल नहीं रंगून गए सैंया से करनी पड़ती थी लैंडलाइन टेलीफोन पर बात, शमशाद बेगम गाने के हर बोल में है इश्क के कई रंग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bollywood, Entertainment, Hindi News, Hindi Songs, Asha Bhosle Songs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com