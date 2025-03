62 साल के एक्शन हीरो 36 साल की इस हीरोइन को कर रहे डेट! फोटो आई सामने तो हैरान रह गए फैन्स

हॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर टॉम क्रूज और हॉलीवुड एक्ट्रेस एन डी अरमास (Tom Cruise Ana De Armas Dating) की जोड़ी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि दोनों करीबियां हैं. हाल ही में दोनों को लंदन में एक बार फिर साथ देखा गया, जिसके बाद उनकी डेटिंग की अफवाहें फिर से तेज हो गई हैं. पहली भी जब टॉम क्रूज और एन डी अरमास को एक साथ देखा गया था, तो फैन्स के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं. इन लेटेस्ट तस्वीरों ने एक बार फिर उनकी करीबियों को सुर्खियों में ला दिया है.

टॉम क्रूज अपनी फिल्मों जैसे ‘मिशन इम्पॉसिबल' और ‘टॉप गन' के लिए मशहूर हैं तो वहीं एन डी अरमास को ‘नो टाइम टू डाई' और ‘ब्लेड रनर 2049' जैसी फिल्मों के लिए पहचाना जाता है, दोनों को को लंदन की सड़कों पर एक साथ स्पॉट किया गया. दोनों की केमिस्ट्री और हंसी-मजाक करते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं. मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि वे किसी खास प्रोजेक्ट या निजी मुलाकात के लिए वहां मौजूद थे.

TC at the Heliport with Ana de Armas. #TomCruise pic.twitter.com/1qoKf6abJ5