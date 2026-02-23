Palak Tiwari ने अनारकली सूट में ईयररिंग्स के साथ बिखेरा रॉयल चार्म, देसी अंदाज में लगाया Glamour का तड़का, देखें PHOTOS

छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी पलक तिवारी आज अपने स्टाइल और आत्मविश्वास से अलग पहचान बना चुकी हैं. स्टारकिड होने के बावजूद पलक तिवारी (Palak Tiwari) ने सिर्फ अपने परिवार के नाम पर नहीं, बल्कि अपने फैशन सेंस और स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर लोगों का दिल जीता है. 25 साल की उम्र में ही उनका हर लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है. पलक की खूबसूरती में एक खास बात है उनकी मासूम मुस्कान और सहज एक्सप्रेशन. यही वजह है कि चाहे वह वेस्टर्न आउटफिट पहनें या ट्रेडिशनल, हर अंदाज में वे अलग और खास नजर आती हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें अक्सर ट्रेंड करती रहती हैं और हाल ही में शेयर की गई उनकी नई पोस्ट ने एक बार फिर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

बॉलीवुड डेब्यू के बाद बढ़ा स्टाइल का ग्राफ

फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में कदम रखने वाली पलक ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं हैं. डेब्यू के बाद से उनका फैशन गेम और भी निखरकर सामने आया है. इस बार उन्होंने साड़ी या लहंगे की जगह एक बेहद खूबसूरत घेरदार अनारकली सूट पहनकर फोटोशूट कराया, जिसने उनके देसी अंदाज़ को और भी खास बना दिया.

अनारकली में शाही नजाकत

पलक ने न्यूड बेज शेड का फुल लेंथ अनारकली सूट चुना, जिस पर गोल्डन डॉट वर्क बेहद बारीकी से किया गया है. इस आउटफिट की सबसे खास बात इसका फ्लेयर है, जो इसे रॉयल टच देता है. फुल स्लीव्स पर हाथों के पास बनी चुन्नटें डिजाइन को और आकर्षक बनाती हैं.

यह अनारकली सेट ग्रे जॉर्जेट और सिल्क ऑर्गेंजा फैब्रिक से तैयार किया गया है, जिससे यह हल्का, फ्लोइंग और एलिगेंट लगता है. सिदरा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली नाम का यह आउटफिट पारंपरिक और मॉडर्न डिजाइन का बेहतरीन मेल है. इसकी कीमत लगभग 78,750 रुपये बताई जा रही है, जो इसे एक प्रीमियम डिजाइनर पीस बनाती है.

नेकलाइन और एम्ब्रॉयडरी ने बढ़ाई स्टाइल वैल्यू

इस अनारकली की डीप नेकलाइन इसे फ्यूजन टच देती है. बारीक हाथ की कढ़ाई इसकी शाही खूबसूरती को और बढ़ाती है. फ्लोइंग सिल्हूट और ग्रेसफुल फिट पलक के फिगर पर बेहद जंच रहा है. यह आउटफिट किसी भी खास मौके शादी, रिसेप्शन या फेस्टिव इवेंट के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है.

जूलरी और मेकअप, सादगी में छिपा ग्लैमर

पलक ने अपने लुक को बैलेंस रखने के लिए लंबे स्टेटमेंट ईयररिंग्स पहने, जिनमें मैरून स्टोन और पर्ल का खूबसूरत मेल दिखा. इन डैंगलर ईयररिंग्स ने उनके पूरे लुक को नया आयाम दिया. आजकल लंबे ईयररिंग्स काफी ट्रेंड में हैं और पलक ने इसे बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी किया.

मेकअप की बात करें तो उन्होंने हेवी आउटफिट के साथ सॉफ्ट और न्यूड मेकअप चुना. न्यूड बेस, हल्का ब्लश और न्यूड लिपस्टिक ने उनकी नेचुरल ब्यूटी को उभारा. माथे पर छोटी-सी बिंदी ने इंडियन लुक को कंप्लीट कर दिया. खुले बालों के साथ उनका अंदाज किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रहा था.

मां से तुलना, पर अपनी अलग पहचान

अक्सर लोग पलक की तुलना उनकी मां श्वेता तिवारी से करते हैं, जो 45 की उम्र में भी बेहद फिट और यंग नजर आती हैं. लेकिन पलक ने अपने स्टाइल और एक्सप्रेशन से यह साबित किया है कि वह अपनी अलग पहचान बना रही हैं. देसी लुक में भी उनका ग्लैमर कम नहीं होता, बल्कि और निखरकर सामने आता है.

सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. साफ है कि पलक तिवारी सिर्फ एक स्टारकिड नहीं, बल्कि फैशन की दुनिया में उभरता हुआ चमकता सितारा हैं.