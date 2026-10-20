54 साल पुराना रोमांटिक गाना, फिल्म को बनने में लग गए थे 14 साल, मोहम्मद रफी की सिर्फ एक लाइन, लता मंगेशकर की आवाज ने रच दिया इतिहास

मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के ऐसे महान गायक थे, जिनकी आवाज का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत गाए, जिन्हें सुनकर लोग आज भी भावुक हो जाते हैं. रफी साहब अपनी गायकी को लेकर बेहद गंभीर रहते थे. वह कम बोलते थे और अपनी पूरी ऊर्जा गाने में लगा देते थे. यही वजह थी कि उनके गाए गीत सीधे दिल तक पहुंचते थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 54 साल पहले एक ऐसा रोमांटिक गाना आया था, जिसमें रफी साहब बार-बार सिर्फ एक ही लाइन गाते रहे, जबकि बाकी गाना लता मंगेशकर ने गाया था.

रफी-लता की आवाज से अमर हुआ यह रोमांटिक गीत

हिंदी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे हैं, जिनकी लोकप्रियता समय के साथ कम होने के बजाय बढ़ती गई. फिल्म ‘पाकीजा' का गाना ‘चलो दिलदार चलो' भी इन्हीं में से एक है. साल 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म के गाने आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं. इस रोमांटिक गीत को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी. इसके बोल कैफ भोपाली ने लिखे थे, जबकि संगीत गुलाम मोहम्मद ने तैयार किया था. गाने में प्रेमी अपनी प्रेमिका को दुनिया से दूर चांद के पार एक खूबसूरत जगह पर चलने के लिए कहता है. इसकी धुन और बोल आज भी लोगों को पसंद आते हैं.

गाने के लिरिक्स कुछ इस तरह हैं-

चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो

हम हैं तैयार चलो

(आओ खो जाएं सितारों में कहीं) - २

छोड़ दें आज ये दुनिया ये ज़मीं, दुनिया ये ज़मीं

चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो

हम हैं तैयार चलो

(हम नशे में हैं सम्भालो हमें तुम) - २

नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम

चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो

हम हैं तैयार चलो

(ज़िंदगी खत्म भी हो जाये अगर) - २

न कभी खत्म हो उल्फ़त का सफ़र, उल्फ़त का सफ़र

चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो

हम हैं तैयार चलो

राज कुमार और मीना कुमारी की फिल्म से जुड़ा है गाना

‘चलो दिलदार चलो' फिल्म ‘पाकीजा' का हिस्सा था, जिसमें मीना कुमारी, राज कुमार, अशोक कुमार और नादिरा जैसे कलाकार नजर आए थे. इस फिल्म को बनने में करीब 14 साल लगे थे. लंबे इंतजार के बाद पर्दे पर आई इस फिल्म ने अपनी कहानी, संगीत और कलाकारों के अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. इसके गानों की लोकप्रियता आज भी कायम है. ‘चलो दिलदार चलो' में राज कुमार और मीना कुमारी की प्रेम कहानी का खूबसूरत अंदाज देखने को मिलता है. हालांकि, गाने की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी की तबीयत ठीक नहीं थी. ऐसे में उनकी जगह बॉडी डबल पद्मा खन्ना ने कुछ दृश्यों की शूटिंग की थी.

पूरे गाने में रफी साहब ने गाई सिर्फ एक लाइन

इस गाने से जुड़ी एक दिलचस्प बात संगीत प्रेमियों को हैरान कर सकती है. ‘किस्से विद किशोर' के मुताबिक, मोहम्मद रफी ने इस गाने में बार-बार सिर्फ एक ही लाइन गाई थी, जबकि बाकी की पंक्तियां लता मंगेशकर की आवाज में थीं. रफी साहब की आवाज में ‘चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो' सुनाई देता है. वहीं, लता मंगेशकर ने गीत की दूसरी पंक्तियों को अपनी मधुर आवाज से सजाया. दोनों दिग्गज गायकों की जुगलबंदी ने इस गीत को खास बना दिया. यही वजह है कि पांच दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ‘चलो दिलदार चलो' पुराने हिंदी फिल्मी गीतों को पसंद करने वालों के बीच अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.

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