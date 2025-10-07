विज्ञापन

राज कपूर और शम्मी कपूर की वो फिल्म जो कभी रिलीज नहीं हो सकी, अब 45 साल पुरानी फोटो आई सामने

राज कपूर और शम्मी कपूर दोनों ही एक्टर अपनी कला के माहिर थे. एक ठहरा हुआ और संजीदा और दूसरे का याहू अंदाज. दोनों को लेकर एक फिल्म बन रही थी, जो कभी रिलीज नहीं हो सकी. पढ़ें डिटेल्स.

राज कपूर और शम्मी कपूर की फिल्म का फोटो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के इतिहास में कई ऐसी फिल्में हैं जो बन तो गईं लेकिन दर्शकों तक कभी नहीं पहुंच पाईं. उन्हीं में से एक है साल 1980 की फिल्म 'उम्मीद', जिसमें इंडस्ट्री के दो दिग्गज सितारे राज कपूर और शम्मी कपूर पहली बार साथ नजर आए थे. जरा सोचिए, एक तरफ शोमैन राज कपूर का ठहरा हुआ अंदाज और दूसरी तरफ शम्मी कपूर का जोशीला, बिंदास स्टाइल. अगर ये जोड़ी बड़े पर्दे पर आती तो क्या नजारा होता. लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

इस रिलीज ना हो पाई फिल्म की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में राज कपूर और शम्मी कपूर एक साथ स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं. दोनों हाथ उठाकर खुशी और जोश में झूमते हुए नजर आते हैं. पीछे बैंड और ढोल बजाते कलाकार खड़े हैं, जिससे माहौल और भी खुशनुमा लगता है. राज कपूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा और शम्मी कपूर का दिलकश अंदाज इस तस्वीर को बेहद खास बना देता है. बता दें कि ये रेयर तस्वीर उनकी अधूरी रह गई फिल्म 'उम्मीद' से जुड़ी यादों को ताजा करती है.

क्यों अधूरी रह गई 'उम्मीद'?

फिल्म की स्टारकास्ट और तो दिलचस्प होने के बावजूद उम्मीद कभी थिएटर्स तक नहीं पहुंच पाई. माना जाता है कि प्रोडक्शन से जुड़ी परेशानियां और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसकी सबसे बड़ी वजह बनीं. बॉलीवुड में ऐसी कई कहानियां रही हैं जहां बड़े सितारे और मजबूत कहानी होने के बावजूद फिल्में अधर में लटक गईं. उम्मीद भी उन फिल्मों में से एक है, जिसने दर्शकों को सिर्फ इंतजार और दो कपूर ब्रदर्स को साथ देखने की उम्मीद ही दी.

यादों में अमर हैं कपूर ब्रदर्स

भले ही 'उम्मीद' को ऑडियंस कभी नहीं देख पाए, लेकिन ये तस्वीरें और किस्से हमें राज कपूर और शम्मी कपूर की विरासत का एहसास कराते हैं. राज कपूर को हमेशा 'शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा' कहा गया, जबकि शम्मी कपूर अपनी बिंदास अदाओं और मस्तीभरे अंदाज के लिए 'रेबल स्टार' के नाम से जाने गए. दोनों भाइयों को एक साथ देखने का सपना भले अधूरा रह गया, लेकिन इनकी मौजूदगी ने भारतीय सिनेमा को वो ऊंचाई दी है जो आज भी मिसाल है.

