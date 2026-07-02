ये हैं पर्दे के 6 सबसे जिम्मेदार पापा, एक ने तो बेटी के जुर्म को छुपाने के लिए पुलिस को भी दिया धोखा

सिनेमा के कुछ सबसे बड़े हीरो सुपरहीरो नहीं, बल्कि पिता और फादर फिगर्स होते हैं. चाहे वे अपने बच्चों की हर मुश्किल से रक्षा कर रहे हों, उन्हें जिंदगी के सबसे अहम सबक सिखा रहे हों या फिर खुद पर भरोसा करना सिखा रहे हों, इन किरदारों ने पीढ़ियों से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है. आइए नज़र डालते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड के कुछ सबसे यादगार ऑन-स्क्रीन पिता और फादर फिगर्स पर.

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विजय सालगांवकर – दृश्यम

जब बात ऐसे पिता की हो जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता हो, तो विजय सालगांवकर सबसे पहले याद आते हैं. शांत, समझदार और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर पल तैयार रहने वाला यह किरदार साबित करता है कि एक पिता की सबसे बड़ी ताकत उसका अटूट प्यार होता है.

माउई – डिज्नी की लाइव-एक्शन मोआना

माउई, मोआना के पिता नहीं हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सबसे अहम फादर फिगर्स में से एक बन जाते हैं. एक मार्गदर्शक, रक्षक और दोस्त के रूप में वे मोआना को खुद पर भरोसा करना और अपनी किस्मत को अपनाना सिखाते हैं, बजाय इसके कि वह हर समस्या का हल उन्हीं में ढूंढे. तीन बेटियों के पिता होने का ड्वेन जॉनसन का वास्तविक जीवन का अनुभव इस किरदार में और भी गर्मजोशी और सच्चाई जोड़ता है.

मुफासा – द लायन किंग

डिज़्नी के सबसे प्रतिष्ठित पिता की बात हो और मुफासा का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. अपनी समझदारी, बहादुरी और संवेदनशीलता से वे सिम्बा को सच्चे नेतृत्व का अर्थ सिखाते हैं. उनकी सीख आज भी दशकों बाद दर्शकों के दिलों में उतनी ही गहराई से गूंजती है.

मार्लिन – फाइंडिंग नीमो

पिक्सार ने मार्लिन के रूप में सिनेमा के सबसे भरोसेमंद और वास्तविक पिता का किरदार दिया. अपने बेटे नीमो को बचाने के लिए समुद्र की खतरनाक यात्रा पर निकलना सिर्फ एक पिता के निस्वार्थ प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह अपने बच्चे पर भरोसा करना और उसे अपनी उड़ान भरने देना सीखने की भी कहानी है.

महावीर सिंह फोगाट – दंगल

महावीर सिंह फोगाट ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी बेटियों पर उस समय भरोसा किया, जब दुनिया ऐसा करने को तैयार नहीं थी. अनुशासन, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ समर्थन के साथ उन्होंने गीता और बबीता को विश्वस्तरीय पहलवान बनने में मदद की और साबित किया कि महान माता-पिता वही होते हैं जो अपने बच्चों को समाज की सीमाओं से आगे बढ़कर बड़े सपने देखने का हौसला देते हैं.

क्रिस गार्डनर – द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस

एक सच्ची कहानी पर आधारित यह फिल्म अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे क्रिस गार्डनर की प्रेरणादायक यात्रा दिखाती है. उनका धैर्य, सकारात्मक सोच और त्याग उन्हें हॉलीवुड के सबसे प्रेरक पिता के किरदारों में शामिल करता है.