31 साल पुराना गोविंदा-करिश्मा का गाना, जो बन गया था सभी नानियों का फेवरेट, टीवी पर बजते ही लोग करते थे डांस, कुमार सानू-अलका ने बनाया कल्ट

90 के दशक का बॉलीवुड अपने शानदार गानों और यादगार जोड़ियों के लिए जाना जाता है. उस दौर में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने बड़े पर्दे पर खूब धूम मचाई थी. दोनों की शानदार केमिस्ट्री, कॉमेडी और डांस का ऐसा जादू था कि दर्शक उन्हें साथ देखने के लिए उत्साहित रहते थे. इसी जोड़ी की फिल्म ‘कुली नंबर 1' का एक गाना ऐसा है, जिसे आज भी सुनते ही पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं. हम बात कर रहे हैं ‘मैं तो रास्ते से जा रहा था' की, जिसकी मजेदार हुक लाइन ‘तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं' आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है.

30 जून 1995 को रिलीज हुए इस गाने ने अपने मजेदार बोल, शानदार संगीत और जबरदस्त डांस की वजह से खूब लोकप्रियता हासिल की थी. कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज ने इसे खास बना दिया था. वहीं आनंद-मिलिंद का संगीत और समीर के लिखे बोल ने गाने में ऐसा रंग भरा कि यह देखते ही देखते लोगों का पसंदीदा बन गया.

गोविंदा-करिश्मा के डांस ने लूटी थी महफिल

‘मैं तो रास्ते से जा रहा था' गाने में गोविंदा और करिश्मा कपूर की शरारत भरी केमिस्ट्री देखने को मिली थी. दोनों के बीच की नोकझोंक और मस्ती ने गाने को बेहद मनोरंजक बना दिया. गोविंदा अपने अनोखे डांस स्टेप्स के लिए पहले से ही मशहूर थे और इस गाने में भी उनका वही अंदाज देखने को मिला. दूसरी तरफ करिश्मा कपूर की शानदार एनर्जी और खूबसूरत अदाओं ने गाने की रौनक बढ़ा दी. यही वजह है कि यह गाना उस दौर में पार्टियों और शादियों की जान बन गया था.

कॉमेडी और गानों से सजी थी ‘कुली नंबर 1'

डेविड धवन के निर्देशन में बनी ‘कुली नंबर 1' को वासु भगनानी ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर के साथ कादर खान, शक्ति कपूर, हरीश कुमार, कंचन और सदाशिव अमरापुरकर जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म की कॉमेडी के साथ-साथ इसके संगीत को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके म्यूजिक एल्बम में ‘हुस्न है सुहाना', ‘आ जा ना आ जा ना', ‘तेरे प्यार में दिल दीवाना' और ‘मैं तो रास्ते से जा रहा था' जैसे कई लोकप्रिय गाने शामिल थे.

बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी फिल्म

‘कुली नंबर 1' ने सिनेमाघरों में भी अच्छा प्रदर्शन किया था. बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में लगभग 12.56 करोड़ रुपये नेट और 17.44 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाई की थी. वहीं इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 17.73 करोड़ रुपये रहा था.

समय के साथ यह फिल्म 90 के दशक की चर्चित कॉमेडी फिल्मों में शामिल हो गई. साल 2020 में निर्देशक डेविड धवन ने इसी नाम से फिल्म का रीमेक बनाया, जिसमें वरुण धवन और सारा अली खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए. हालांकि, 1995 की मूल फिल्म में गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी का अपना अलग ही जादू था. खासकर ‘तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं' सुनते ही आज भी लोगों को गोविंदा के मजेदार डांस स्टेप्स और 90 के दशक का रंगीन बॉलीवुड याद आ जाता है.

ये भी पढ़ें: पवन सिंह-पलक मुच्छल के ‘जोड़े जोड़े फलवा' की धूम, छठ पर महिलाओं की पहली पसंद बना ये गीत, यूट्यूब पर मिले 252 मिलियन व्यूज