पवन सिंह-पलक मुच्छल के ‘जोड़े जोड़े फलवा’ की धूम, छठ पर महिलाओं की पहली पसंद बना ये गीत, यूट्यूब पर मिले 252 मिलियन व्यूज

छठ महापर्व की बात हो और भक्तिमय गीतों का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में मनाए जाने वाले इस महापर्व में छठ गीतों की खास अहमियत होती है. इन गीतों के बिना छठ का माहौल अधूरा सा लगता है. भोजपुरी संगीत जगत में भी छठ के मौके पर कई ऐसे गीत रिलीज हुए हैं, जो हर साल लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं. ऐसा ही एक लोकप्रिय छठ गीत है ‘शीतली बयरिया', जिसे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और मशहूर गायिका पलक मुच्छल ने अपनी आवाज दी है. इस गाने को दर्शकों का खूब प्यार मिला है और यूट्यूब पर इसे 252 मिलियन यानी 25 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

‘शीतली बयरिया' की खासियत इसका भक्तिमय अंदाज और छठ महापर्व से जुड़ी भावनाएं हैं. इस गीत में सूर्य देव और छठी मइया की उपासना की झलक देखने को मिलती है. छठ व्रत करने वाली महिलाओं के लिए यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण और परिवार की खुशहाली से जुड़ा बेहद खास अवसर होता है. ऐसे में इस गीत के बोल और इसकी धुन छठ के पारंपरिक माहौल से जुड़ाव महसूस कराते हैं. यही वजह है कि यह गाना महिलाओं के बीच भी काफी पसंद किया जाता है.

पवन सिंह की आवाज का दिखा जादू

भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत में पवन सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनकी आवाज और गाने लंबे समय से भोजपुरी दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहे हैं. रोमांटिक गानों से लेकर भक्ति गीतों तक, उन्होंने अलग-अलग अंदाज में अपनी गायकी से लोगों का मनोरंजन किया है. खास तौर पर छठ और अन्य धार्मिक अवसरों पर उनके गानों को खूब सुना जाता है. ‘शीतली बयरिया' में भी उनकी आवाज गीत को एक अलग पहचान देती है.

पलक मुच्छल की आवाज ने बढ़ाई गीत की खूबसूरती

वहीं, पलक मुच्छल हिंदी संगीत जगत की जानी-मानी गायिकाओं में शामिल हैं. उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा है. उनके गानों में मिठास और भावनात्मक जुड़ाव सुनने को मिलता है. पवन सिंह के साथ ‘शीतली बयरिया' में उनकी आवाज का मेल इस गीत को खास बनाता है. दोनों गायकों की आवाज के साथ यह भक्ति गीत श्रोताओं के बीच अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहा है.

क्या है छठ महापर्व का महत्व?

छठ महापर्व भारत के सबसे पवित्र और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है. यह पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मइया की उपासना को समर्पित है. मान्यता है कि छठी मइया की पूजा करने से परिवार में सुख-समृद्धि आती है और संतान की खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है. वहीं, सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का आधार माना जाता है.

चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इसके बाद खरना का विधान होता है. तीसरे दिन व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं. इस दौरान व्रती कठिन नियमों का पालन करते हैं. खास बात यह है कि छठ पूजा में किसी भेदभाव के बिना सभी लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं. नदी, तालाब और अन्य जलाशयों के किनारे बने घाटों पर छठी मइया के गीत गूंजते हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है.

ये भी पढ़ें: 31 साल पुराना गाना, ठेठ देसी राजस्थानी रंग में रंग कर जम कर नाचीं थीं जूही चावला, इला अरुण-अलका याग्निक ने 90s में बनाया सुपरहिट

यही वजह है कि ‘शीतली बयरिया' जैसे गीत छठ के माहौल को और खास बना देते हैं. पवन सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में सजे इस गाने को मिले 252 मिलियन व्यूज इस बात का संकेत हैं कि दर्शकों के बीच इसकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है. छठ के मौके पर भक्ति संगीत सुनने वालों की प्लेलिस्ट में यह गीत अपनी खास जगह बनाए हुए है.

