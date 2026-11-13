26 साल पुराना गाना, जिसमें 27 साल की ऐश्वर्या ने किए थे सोलह श्रृंगार, अभिषेक के साथ जमी थी जोड़ी, अनुराधा पौडवाल की आवाज ने बनाया यादगार

हिंदी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो सालों बाद भी दर्शकों के दिलों में बसे रहते हैं. ऐसा ही एक गाना फिल्म ‘ढाई अक्षर प्रेम के' का है, जिसके बोल हैं ‘मेरा माही बड़ा सोणा है'. साल 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जोड़ी नजर आई थी. उस समय ऐश्वर्या महज 26 साल की थीं. गाने में उनका पारंपरिक अंदाज, खूबसूरत कपड़े और सोलह श्रृंगार देखने लायक थे. वहीं, अनुराधा पौडवाल की सुरीली आवाज ने इस गाने को खास बना दिया. आज भी यह गाना पुराने हिंदी फिल्मी संगीत के चाहने वालों को खूब पसंद आता है.

ऐश्वर्या के सोलह श्रृंगार ने खींचा था ध्यान

‘मेरा माही बड़ा सोणा है' गाने में ऐश्वर्या राय बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आई थीं. साड़ी, गहने, मांग टीका और पारंपरिक श्रृंगार में उनका रूप दर्शकों को खूब पसंद आया. गाने में उनकी खूबसूरती के साथ अभिषेक बच्चन के साथ उनकी जोड़ी भी आकर्षण का केंद्र रही. दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर अच्छी लगी थी. उस दौर में ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के लिए पहले से ही चर्चा में थीं. इस गाने ने उनके पारंपरिक लुक की याद दर्शकों के मन में बसा दी.

अनुराधा पौडवाल की आवाज ने बढ़ाई गाने की खूबसूरती

इस गाने को अनुराधा पौडवाल ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था. इसके संगीतकार जतीन-ललित थे, जिनकी धुनों ने 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में कई यादगार गाने दिए. ‘मेरा माही बड़ा सोणा है' में संगीत, बोल और गायकी का सुंदर मेल सुनने को मिलता है. यही वजह है कि फिल्म रिलीज होने के इतने साल बाद भी यह गाना संगीत प्रेमियों को पुरानी यादों में ले जाता है.

क्या थी फिल्म की कहानी?

राज कंवर के निर्देशन में बनी ‘ढाई अक्षर प्रेम के' 25 अगस्त 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में अभिषेक बच्चन ने करण खन्ना और ऐश्वर्या राय ने साहिबा ग्रेवाल का किरदार निभाया था. कहानी एक ऐसी महिला की है, जिसकी जिंदगी में परिस्थितियों के कारण एक अनजान व्यक्ति की एंट्री होती है. धीरे-धीरे दोनों के बीच अपनापन और प्यार पनपने लगता है. फिल्म में अमरीश पुरी, अनुपम खेर, शशि कला और सुशील सिंह जैसे कलाकार भी शामिल थे. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इसके गाने और ऐश्वर्या-अभिषेक की जोड़ी आज भी लोगों को याद है.

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