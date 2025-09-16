खुद से एक साल छोटे एक्टर की मां का रोल करने को तैयार हुई ये एक्ट्रेस, डायरेक्टर बोले- मैंने पहले ही बता दिया..

एक्ट्रेस मोनिका पंवार के लिए 2025 शानदार रहा है. हॉरर सीरीज "खौफ" में अपनी एक्टिंग के लिए तारीफें बटोरने के बाद, 31 साल की मोनिका अब अनुराग कश्यप की "निशानची" में बड़े पर्दे पर नजर आएंगी. कमाल देखिए मोनिका लीड एक्टर ऐश्वर्य ठाकरे से सिर्फ एक साल बड़ी होने के बावजूद, पर्दे पर उनकी की मां का किरदार निभा रही हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक खास बातचीत में निर्देशक अनुराग कश्यप ने कास्टिंग के बारे में खुलकर बात की.

अनुराग ने बताया कि "निशाची" में मोनिका पंवार को क्यों लिया गया

अनुराग ने बताया कि मोनिका "निशानची" में आखिरी में ली गई थीं. हालांकि टीम उनके एक्टिंग टैलेंट से पूरी तरह सहमत थी, लेकिन वे इस किरदार के लिए ज्यादा उम्र के एक्टर्स को देख रहे थे. फिल्म निर्माता कहते हैं, "इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा टाइपकास्टिंग होती है कि 50 साल की एक्ट्रेस भी 28 या 30 साल के लड़के की मां का किरदार नहीं निभाना चाहती."

आखिरकार, अनुराग और टीम ने मोनिका को इस किरदार के लिए चुनने का फैसला किया. अनुराग के लिए 'हीरो की मां' के रूप में एक यंग महिला कलाकार को कास्ट करना कोई नई बात नहीं है, उन्होंने ऋचा चड्ढा के साथ ऐसा किया है, जिन्होंने सिर्फ 26 साल की उम्र में गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां का किरदार निभाया था.

अनुराग कहते हैं, "अगर आप किसी यंग लड़की को कास्ट करते हैं, तो नतीजा यह होता है कि लोग उसे एक दायरे में डाल देते हैं. ऋचा (चड्ढा) के साथ भी ऐसा ही हुआ है. मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा है जिसमें उन्होंने मजाक में कहा था कि मैंने उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां का किरदार देकर उनका करियर बर्बाद कर दिया. वह इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें सालों तक अच्छे किरदार निभाने का मौका ही नहीं दिया."

'ऋचा के साथ जो हुआ, उसके बारे में मोनिका को आगाह किया'

दरअसल, अनुराग ने कहा कि उन्होंने ऋचा के मामले को मोनिका के लिए एक चेतावनी के तौर पर इस्तेमाल किया. वह कहते हैं, "मैंने मोनिका को पहले दिन ही आगाह कर दिया था. मैंने उनसे कहा था कि यह किरदार 20 से 50 साल की उम्र तक का है. मुझे बैठकर उन्हें बताना पड़ा कि ऋचा के साथ क्या हुआ. मैंने उन्हें मना करने का ऑप्शन दिया था, लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया. उन्होंने इस एज लिमिट को बहुत खूबसूरती से निभाया है." बता दें कि निशानची 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.