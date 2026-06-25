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'3 इडियट्स 2' की कहानी आउट, 20 साल बड़े हो जाएंगे रैंचो, राजू और फरहान- पढ़ें डिटेल्स

'3 इडियट्स' के दूसरे पार्ट की चर्चा चल रही है. राजकुमार हिरानी ने 3 इडियट्स 2 की कहानी आउट कर दी है.

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'3 इडियट्स 2' की कहानी आउट, 20 साल बड़े हो जाएंगे रैंचो, राजू और फरहान- पढ़ें डिटेल्स
3 इडियट्स 2 की कहानी हो गई है आउट
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नई दिल्ली:

राजकुमार हिरानी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रशंसित फिल्म निर्माताओं में से एक हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री की कुछ सबसे पसंदीदा फिल्में दी हैं जो आगे चलकर टाइमलेस क्लासिक्स बन गईं. उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक, '3 इडियट्स', भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जो न सिर्फ अपनी दमदार कहानी और यादगार परफॉर्मेंस के लिए बल्कि अपने पावरफुल मैसेज और हर पीढ़ी के दर्शकों के दिलों को छू लेने के अंदाज के लिए जानी जाती है.

3 इडियट्स 2 की कहानी आउट

​हाल ही में, मेकर्स ने इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा की है, जिसमें टाइमलाइन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और साथ ही वही पुराने पसंदीदा किरदार वापस लौटेंगे. डायरेक्टर ने हाल ही में खुलासा किया कि कैसे यह सीक्वल 20 साल बाद की कहानी दिखाता है, जिसमें वही किरदार होंगे और जहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी.

राजकुमार हिरानी ने शेयर किया, 'ये सभी वही पुराने किरदार हैं; उनमें से हर एक वही कैरेक्टर है. यह एक टाइम लीप की तरह है, जैसे 'वे अब क्या कर रहे हैं?' यह 20 साल बाद की '3 इडियट्स' है, तो हुआ यह है कि ये किरदार अब बड़े हो गए हैं. वे अब कॉलेज में नहीं हैं, वे अपने-अपने प्रोफेशन में हैं, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, और अब हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होता है.'

3 इडियट्स थी ब्लॉकबस्टर

​'3 इडियट्स' में आमिर खान, आर. माधवन, शरमन जोशी, करीना कपूर खान, बोमन ईरानी और मोना सिंह सहित कई शानदार कलाकारों की टीम एक साथ आई थी. इस फिल्म ने अपनी दिल छू लेने वाली कहानी, कभी न भूलने वाली दोस्ती और एजुकेशन सिस्टम पर एक गहरी सोच जगाने वाले अंदाज के जरिए दर्शकों के दिलों को छू लिया था.

​यह फिल्म ग्लोबल फेनोमेनन बनकर उभरी, जिसने दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जबकि चीन में इसके शानदार प्रदर्शन ने 'अवतार' जैसी फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने इसे अब तक की सबसे आइकॉनिक और प्रभावशाली भारतीय फिल्मों में शामिल कर दिया.

राजकुमार हिरानी जल्द ही 'प्रीतम एंड पेड्रो' के साथ ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जिसका फैन्स को काफी समय से इंतजार है. इस सीरीज को जाने-माने डायरेक्टर अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया है, जबकि कहानी और प्रोडक्शन खुद राजकुमार हिरानी का है. यह पहली बार है जब हिरानी अपनी खास तरह की कहानियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं. 'प्रीतम एंड पेड्रो' 3 जुलाई से जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकेगी.

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