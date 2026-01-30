OTT पर जमकर धूम मचा रही है ये फ्लॉप फिल्म, दो महीने पहले हुई थी रिलीज, स्ट्रीम होते ही दीवाने हुए लोग

दिल्ली की धूल फांकती गलियां और उन गलियों में पनपता एक खूबसूरत सा इश्क. जिसमें जुनून भी है और पागलपन भी है. और हजारों सपने भी हैं. इस प्यारी सी रोमांटिक फिल्म ने ओटीटी पर गदर मचा दिया है. फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसा करिश्मा किया कि दर्शक इस इश्क के मुरीद बन बैठे हैं. ये फिल्म आज की भागदौड़ भरी दुनिया में सुकून की तरह लगती है. यही वजह है कि रिलीज के कुछ ही दिनों में ये 2 घंटे 8 मिनट की फिल्म ओटीटी पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगी. IMDb पर 7.8 की रेटिंग के साथ दर्शक इसे 90s वाली असली मोहब्बत बता रहे हैं. अगर आप रोमांटिक फिल्मों के फैन हैं. तो ये फिल्म आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

दिल छू लेने वाली कहानी

फिल्म की कहानी है नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान उर्फ पप्पन की है. जो दिल्ली के दरियागंज में अपने पिता की पुरानी प्रिंटिंग प्रेस संभालता है. ये प्रेस सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि उसके पिता की आखिरी निशानी है. हालात ऐसे बन जाते हैं कि प्रेस को बचाने के लिए पप्पन को पंजाब जाकर एक शख्स अजीज से मिलना पड़ता है. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है. इसी सफर में उसकी जिंदगी में एंट्री होती है मिन्नी की. एक ऐसी लड़की जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत कर बैठता है. अब पप्पन के सामने सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होता है. प्यार चुने या पिता की विरासत? यही कशमकश, यही टूटन और यही इमोशन फिल्म को खास बना देता है. कहानी धीमी जरूर है. लेकिन हर सीन दिल में उतरता चला जाता है.

थिएटर में फ्लॉप, ओटीटी पर सुपरहिट

‘गुस्ताख इश्क' को मनीष मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है और इसे डायरेक्ट किया है विभु पुरी ने. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं इसके गाने, जिनके बोल गुलजार साहब ने लिखे हैं. हर गीत पुराने दौर की याद दिलाता है. फिल्म में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की केमिस्ट्री काफी नैचुरल लगती है. नसीरुद्दीन शाह, शारिब हाशमी और नताशा रस्तोगी जैसे कलाकार कहानी को और मजबूत बनाते हैं. 28 नवंबर 2025 को रिलीज हुई ये फिल्म बड़े स्टार्स की फिल्मों के बीच दब गई थी. लेकिन ओटीटी पर आते ही इसने बाजी पलट दी. अब ये जियो हॉटस्टार पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.