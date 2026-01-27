विज्ञापन

धुरंधर से चैंपियन तक इस वीक OTT पर धमाल मचाएंगी ये हिंदी-साउथ फिल्में-सीरिज, नोट करें तारीख

इस हफ्ते साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म धुरंधर भी ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. धुरंधर ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी, खबर में जानें.

‘धुरंधर’ से ‘चैंपियन’ तक, इस वीक OTT पर आएगा फुल एंटरटेनमेंट

जनवरी का महीना अब लगभग खत्म होने को है और एंटरटेनमेंट के मामले में 2026 ने पहले ही महीने में दमदार एंट्री मार ली है. थिएटर्स में जहां सनी देओल की 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है, वहीं ओटीटी पर भी दर्शकों के लिए जबरदस्त लाइनअप तैयार है. इस हफ्ते रोमांस, थ्रिल, स्पाई एक्शन, साइकोलॉजिकल ड्रामा और साउथ की दमदार कहानियों का पूरा पैकेज मिलने वाला है. खास बात ये है कि 2025 की सबसे कमाऊ फिल्मों में शामिल 'धुरंधर' भी अब छोटे पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. अगर आप घर बैठे कुछ नया और दिलचस्प देखने का प्लान बना रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है.

गुस्ताख इश्क

विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की रोमांटिक ड्रामा फिल्म गुस्ताख इश्क ने थिएटर में भले ही कमाल न दिखाया हो, लेकिन ओटीटी पर इसे दूसरा मौका मिलने जा रहा है. विभु पुरी के निर्देशन में बनी ये फिल्म अब जियोहॉटस्टार पर 27 जनवरी से स्ट्रीम हो रही है. इमोशंस, रिश्तों की उलझन और सॉफ्ट रोमांस पसंद करने वालों के लिए ये फिल्म एक बार जरूर देखी जा सकती है.

व्हील ऑफ फॉर्च्यून

अक्षय कुमार लंबे वक्त बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और वो भी एक बड़े गेम शो के साथ. व्हील ऑफ फॉर्च्यून 27 जनवरी से सोनी टीवी और सोनी लिव पर शुरू हो चुका है. शो को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है और अक्षय का एनर्जी वाला अंदाज इसे और मजेदार बना रहा है.

धुरंधर

जनवरी के आखिर में सबसे बड़ा धमाका करने आ रही है स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकारों से सजी ये फिल्म 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. 2025 की सबसे कमाऊ फिल्मों में शामिल रही धुरंधर को अब ओटीटी ऑडियंस भी बड़े चाव से देखने का इंतजार कर रही है.

दलदल

भूमि पेडनेकर स्टारर साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा दलदल पहले ही अपने ट्रेलर से दर्शकों को बेचैन कर चुकी है. अमित राज गुप्ता के निर्देशन में बनी ये सीरीज विश धामिजा के बेस्ट सेलिंग नॉवेल भिंडी बाजार पर बेस्ड है. सस्पेंस और डार्क स्टोरीलाइन पसंद करने वालों के लिए दलदल 30 जनवरी से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.

साउथ सिनेमा की OTT रिलीज

गोल्ला रामव्वा

तेलुगु शॉर्ट फिल्म गोल्ला रामव्वा 25 जनवरी से ईटीवी विन पर स्ट्रीम हो रही है. यह दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की लिखी एक शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है. तल्लुरी रमेश्वरी लीड रोल में हैं और मुल्लापुड़ी वारा ने इसका निर्देशन किया है.

चैंपियन

तेलुगु पीरियड स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म चैंपियन अब ओटीटी पर अपनी किस्मत आजमाने आ रही है. थिएटर में मिक्स रिएक्शन पाने के बाद फिल्म 29 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में उपलब्ध होगी.

सर्वम माया

मलयालम सुपरनैचुरल कॉमेडी फिल्म सर्वम माया बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अब ओटीटी पर दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है. इस फिल्म से निविन पॉली ने दमदार कमबैक किया है. अखिल सत्यन के निर्देशन में बनी ये फिल्म 30 जनवरी से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

