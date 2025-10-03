125 सालों से ले रही जान, एनाबेल से भी ज्यादा शापित है ये गुड़िया, फोटो खींचने और छूने पर कर देती है जिंदगी बर्बाद

एनाबेल को दुनिया की सबसे भूतिया, डरावनी गुड़िया का टैग दिया गया है. जब भी हम सभी एनाबेले पर बनी फिल्में देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन अगर आपसे कहें कि एनाबेल से ज्यादा खतरनाक और शापित एक गुड़िया है, जिसने सैकड़ों परिवार तबाह कर दिए हैं, तो क्या आप यकीन मानेंगे. शायद नहीं, लेकिन आपको बता दें, यह सच है. आज हम आपको उसी गुड़िया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आपका डर से बुरा हाल हो जाएगा. आइए जानते हैं.

एनाबेल से भी ज्यादा डरावनी गुड़िया

हम जिस गुड़िया के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका नाम 'रॉबर्ट द डॉल' है. बता दें, वो साल 1900 के दशक का था, जब इस गुड़िया की कहानी शुरू हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डरावनी और खतरनाक गुड़िया को जर्मनी के गिएनगेन शहर की स्टीफ कंपनी द्वारा बनाया था. जिसके बाद साल 1905 में इस गुड़िया को एक छोटे से बच्चे को गिफ्ट में दिया गया था. उस बच्चे का नाम रॉबर्ट यूजीन ओटो (जीन) था, जिसके बाद उसी ने इस गुड़िया का नाम रॉबर्ट रखा था. बता दें, उस बच्चे की वो पसंदीदा गुड़िया थी.

गुड़िया को छूने पर मिलता है श्राप!

'रॉबर्ट द डॉल' के नाम से फेमस इस गुड़िया को वर्तमान में फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में कांच के बॉक्स में रखा गया था. बता दें, इस गुड़िया को छूना और फोटो खींचना बिल्कुल मना है. वहीं अगर कोई व्यक्ति चुपके से इसे छूता है या फोटो खिंचता है, तो यह गुड़िया ऐसा श्राप देती है, जिससे व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है और उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिससे उसकी जान भी जान भी जा सकती है.

आती थी घर में चीखने- चिल्लाने की आवाज

बताया जाता है कि शुरू में ये एक आम गुड़िया की तरह थी, जिससे बच्चे खेल सकते थे, लेकिन धीरे- धीरे अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी. जिस घर में यह गुड़िया थी, उस घर में चीखने- चिल्लाने की आवाज आने लगी और यही नहीं गुड़िया की आंखों का रंग भी बदलने लगा था.

'रॉबर्ट द डॉल' पर बनी डॉक्यूमेंट्री

'रॉबर्ट द डॉल' नाम की इस गुड़िया पर 'The Curse of Robert the Doll' नाम की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, जिसे साल 2022 में से 30 सितंबर को डिस्कवरी चैनल और डिस्कवरी+पर रिलीज किया गया था. डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कै ये गुड़िया लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है और इस गुड़िया के कारण कैसे लोगों को अजीबोगरीब और जानलेवा स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.

डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि कैसे इस गुड़िया के कारण कई लोग बीमार हो गए और कई अपनी जान से हाथ धो बैठे. हालांकि आज तक इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिला है. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही है, लेकिन लोग कहीं न कहीं लोगों को मानना है कि बिना परमिशन के गुड़िया की फोटो खींचना, छूने और उसका मजाक उड़ाने के कारण लोगों को जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हुई है.