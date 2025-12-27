बॉडीगार्ड शेरा ने मालिक सलमान खान के लिए लिखा स्पेशल पोस्ट, लिखा- सलामत रहें मालिक

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, जो कई दशक से बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ हैं. उन्होंने अपने मालिक के जन्मदिन पर एक दिल छू लेना वाला पोस्ट शेयर किया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके चलते फिल्मी जगत की हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देना शुरू कर दिया है. जबकि फैंस भाईजान को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इसी लिस्ट में सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने उनके साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें वह ब्लैक टीशर्ट और रिप्ड जींस में नजर आ रहे हैं.

शेरा ने सलमान खान के लिए लिखा स्पेशल पोस्ट

उन्होंने कैप्शन में लिखा- हैप्पी 60th बर्थडे, मेरे मालिक, मैं अनगिनत उतार-चढ़ावों में आपके साथ चला हूं और एक चीज जो कभी नहीं बदली, वह है हर चुनौती का सामना स्टाइल, ताकत और शांति से करने का आपका रवैया. इसीलिए आप सिर्फ एक स्टार नहीं हैं. आप सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. आपकी वजह से मुझे इतना प्यार और इज्जत मिली है और एक ऐसी पहचान मिली है जिस पर मुझे सच में गर्व है. भगवान आपको हमेशा सारी खुशियाँ, सफलता और अच्छी सेहत दे. आप सलामत रहें, मालिक.

सोशल मीडिया पर सेलेब्स ने दी सलमान खान को जन्मदिन की बधाई

पोस्ट को शेयर करते ही फैंस ने हार्ट इमोजी के साथ भाईजान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है. वहीं सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो रहा है. बता दें कि बॉलीवुड सेलेब्स के पॉपुलर बॉडीगार्ड्स में शेरा का नाम शामिल है. वहीं उन्होंने सलमान खान की 211 में रिलीज हुई बॉडीगार्ड में वह छोटा सा अपीयरेंस करते हुए नजर आए थे.

सलमान खान की बर्थडे पार्टी में पहुंचे थे सितारे

सलमान खान की बर्थडे पार्टी की बात करें तो भाईजान के पनवेल स्थित फार्महाउस में बर्थडे सेलिब्रेशन रखा गया, जिसमें संगीता बिजलानी, रकुल प्रीत सिंह, मीका सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, आदित्य रॉय कपूर और जेनेलिया डिसूजा को अपने बच्चों के साथ पार्टी में शामिल होते हुए देखा गया. वहीं जो सेलेब्स पार्टी में शामिल नहीं हो पाए, वे सोशल मीडिया के जरिए सुपरस्टार को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. इसमें जोया अख्तर और सुभाष घई जैसे सितारों समेत कई बड़े सेलेब्स शामिल हैं.