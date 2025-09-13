'उन्हें तुरंत पुलिस में करनी चाहिए थी शिकायत'...पवन सिंह और अंजलि राघव विवाद पर भड़की आम्रपाली दुबे

लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के एक्ट्रेस अंजलि राघव को कथित तौर पर गलत तरीके से छूने का एक वीडियो वायरल होने के बाद से भोजपुरी फिल्म उद्योग सुर्खियों में है. इस घटना के बाद, पवन ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी. अब, अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने इस घटना पर अपनी बात रही है और इसे "शर्मनाक" बताया है. साथ ही, उन्होंने अंजलि से तुरंत शिकायत दर्ज कराने का आग्रह भी किया है. सिद्धार्थ कन्नन के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, आम्रपाली ने इस घटना पर अपनी निराशा व्यक्त की. उन्होंने कहा, "एक महिला होने के नाते, मैं अपमानित महसूस कर रही थी. किसी भी महिला को इससे नहीं गुजरना चाहिए.

आम्रपाली ने जताया विरोध

पवन सिंह ने बाद में माफ़ी मांगी और मेरा मन किया कि मैं उन्हें फ़ोन करके पूछूं कि क्या हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. मेरा मन किया कि मैं अंजलि को फ़ोन करके बताऊं कि आपको सभ्य लोगों के साथ काम करना चाहिए और इंडस्ट्री में सभी को एक व्यक्ति के काम से नहीं आंकना चाहिए."आम्रपाली ने आगे ज़ोर देकर कहा कि अंजलि को तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, "यह लखनऊ में हुआ. क्या आप यूपी पुलिस को जानती हैं? वे किसी को भी सज़ा दे सकती हैं. हमने यूपी पुलिस को कार्रवाई करते देखा है. आपको वहीं शिकायत कर देनी चाहिए थी."

करनी चाहिए थी पुलिस कंप्लेन

उन्होंने पवन के इस स्पष्टीकरण की भी आलोचना की कि उनका इरादा सिर्फ़ अंजलि की कमर से एक काला धब्बा हटाने का था, और कहा कि उन्हें या तो अंजलि के स्टाफ़ को सूचित करना चाहिए था या ऐसा करने से पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए थी, "मैं मान सकती हूं कि उनके इरादे बुरे नहीं थे. लेकिन आप बाद में यह दावा नहीं कर सकते, आपको महिला की मर्ज़ी के बिना उसे छूने से पहले उससे पूछना चाहिए."

पवन सिंह के साथ आम्रपाली की बातचीत

अभिनेत्री ने यह भी खुलासा किया कि रियलिटी शो "राइज़ एंड फ़ॉल" में आने से पहले उनकी पवन से बातचीत हुई थी. उन्होंने कहा, "मैंने शो में आने से पहले उन्हें फ़ोन किया था. मैंने उनसे कहा था कि किसी के साथ मंच साझा करने से पहले, आपको उनके साथ एक कॉन्टैक्ट करना चाहिए." बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह "कॉन्टैक्ट" को लेकर व्यंग्य कर रही थीं.

आम्रपाली के अनुसार, पवन ने अपनी गलती स्वीकार की, "पवन ने कहा कि यह एक बड़ी गलती थी. उसने कहा, 'मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था.'"