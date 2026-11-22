भारतीय शादी-ब्याह में पारंपरिक गीतों की मिठास आज भी बरकरार है. हल्दी, मेहंदी, मंडप और विदाई जैसे खास मौकों पर गाए जाने वाले लोकगीत शादी के माहौल को खुशियों और इमोशन से भर देते हैं. अब इसी परंपरा की खूबसूरत झलक लेकर ‘शुभ विवाह' का पारंपरिक गीत ‘आजु जनकपुर में मड़वा' रिलीज हो गया है, जिसे अंकिता मिश्रा ने अपनी आवाज दी है. इसमें कुल 10 पारंपरिक विवाह गीत हैं. इसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है और लोग खूब इसे सुनते हुए नजर आ रहे हैं.

अंकिता मिश्रा का पारंपरिक विवाह गीत

‘आजु जनकपुर में मड़वा' पारंपरिक विवाह गीतों की अपनी अलग पहचान है, जिसे अंकिता मिश्रा ने एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. ‘आजु जनकपुर में मड़वा' में घर की महिलाएं जब मिलकर शादी के गीत गाती हैं तो उसमें रिश्तों की मिठास, परिवार की खुशियां और सदियों पुरानी परंपराओं की झलक देखने को मिलती है. सोहर, बन्ना-बन्नी, विदाई और मंडप के गीत भारतीय विवाह संस्कृति का अहम हिस्सा रहे हैं.

अंकिता मिश्रा के बारे में

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अंकिता मिश्रा भोजपुरी लोक गायिका हैं, जो पारंपरिक भोजपुरी गीत, भजन, सोहर, विवाह गीत, देवी गीत, कजरी और निर्गुण जैसे लोक संगीत गाती हैं. वहीं उनकी कईं पारंपरिक गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. इसके अलावा वह स्टेज शो और लाइव परफॉर्मेंस भी देती हैं. अंकिता मिश्रा खासकर पूर्वांचल और बिहार-उत्तर प्रदेश के पारंपरिक गीतों के लिए जानी जाती हैं. वहीं शादी-ब्याह, तीज, छठ और धार्मिक अवसरों पर उनके गानों को काफी सुना जाता है.

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