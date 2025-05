Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Update: अभिरा-अरमान के घर आएगी नन्नीं परी? सेट से वायरल हुई ये तस्वीर

समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित स्टारर ये रिश्ता क्या कहलाता है इस समय सबसे चर्चित सीरियल में से एक है. हाल ही के एपिसोड में हमने देखा कि रूही, अभिरा-अरमान के बच्चे की मां बनने वाली है. हालांकि रोहित की मौत हो जाती है और इससे उसके लिए सब कुछ बदल जाता है. वह फिर से अरमान के लिए फीलिंग्स रखने लगती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह गलत है. बाद में हम देखते हैं कि अरमान बच्चे को लेकर जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है और यह रूही और अभिरा के लिए एक मुश्किल बन जाता है.

वह किसी पर भरोसा नहीं करता है और अभिरा को एक गैर-जिम्मेदार मां भी कहता है. वह यहां तक कहता है कि वह रूही पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि पिछली बार उसकी वजह से ही उन्होंने अपना बच्चा खोया था. वह रूही को वह नहीं पहनने देता जो वह चाहती है और यहां तक कि उसका डॉक्टर भी बदल देता है. वह हर छोटी-छोटी बात पर उसे सही करता रहता है.

अरमान ने पूरे परिवार से खुद को दूर कर लिया है. वह अभिरा को पारिवारिक मामलों से दूर रहने और सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान देने के लिए कहता है. रूही चिढ़ जाती है और पोद्दार हाउस छोड़ने का फैसला करती है. वह अभिरा से उसे गोयनका के साथ रहने देने के लिए कहती है.

लेकिन अरमान सहमत नहीं होता और इसलिए, रूही घर से भाग जाती है. अरमान घर छोड़ने के लिए उस पर गुस्सा होता है लेकिन वह उससे कहती है कि उसे थोड़ी शांति चाहिए. अभिरा भी उसे समझाती है. बाद में, अभिरा-अरमान को अक्षरा की डायरी मिलती है. वे डायरी पढ़ते हैं और सीखते हैं कि अक्षरा आरोही की हत्यारी नहीं है. उन्हें पता चलता है कि यह रूही थी जिसकी गलती से आरोही की मौत हुई.

अभिरा-अरमान की बच्ची?

राजन शाही के ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रूही को भी यह पता चलेगा और वह चौंक जाएगी. वह गिर जाएगी और प्रसव पीड़ा शुरू हो जाएगी. अभिरा उसे तुरंत अस्पताल ले जाएगी जहां डॉक्टर उसे बताएंगे कि उसे मां और बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा.

अब एक बीटीएस तस्वीर वायरल हुई है जिसमें हम अरमान को अपने हाथों में एक प्यारी सी बच्ची पकड़े हुए देख सकते हैं. वह बेहद खुश है. अभिरा उसके बगल में खड़ी है लेकिन चिंतित दिख रही है. ऐसा लगता है कि रूही ठीक नहीं है. यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या ड्रामा होता है और क्या रूही ठीक है.

Baby pookie is here but why is both pookie & her mumma both looking upset 🙁#SamridhiiShukla #AbhiraSharma #yrkkh pic.twitter.com/mJj6gUOnCC