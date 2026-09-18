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'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर गणपति बप्पा का आगमन, राजन शाही ने कास्ट संग लिया बप्पा का आशीर्वाद

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया गया. कास्ट और क्रू एक साथ आए और गणपति बप्पा का स्वागत प्रार्थना, भक्ति और जश्न के साथ किया. सेलिब्रेशन की शुरुआत शुभ गणपति आगमन और स्थापना पूजन से हुई.

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'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर गणपति बप्पा का आगमन, राजन शाही ने कास्ट संग लिया बप्पा का आशीर्वाद
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर गणपति बप्पा का आगमन,
नई दिल्ली:

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया गया. कास्ट और क्रू एक साथ आए और गणपति बप्पा का स्वागत प्रार्थना, भक्ति और जश्न के साथ किया. सेलिब्रेशन की शुरुआत शुभ गणपति आगमन और स्थापना पूजन से हुई, जिससे बप्पा सेट पर आए. टीम भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने और विश्वास और साथ मिलकर त्योहार मनाने के लिए एक साथ आई.

इस मौके पर कास्ट मेंबर्स में रोहित पुरोहित, समृद्धि शुक्ला, श्रुति रावत, सिकंदर खरबंदा, सचिन त्यागी, संदीप राजोरा, अर्शिया शर्मा और अनीता राज शामिल थे. एक्टर्स ने त्योहार में हिस्सा लिया और बप्पा से प्रार्थना की. इस सेलिब्रेशन में शिवांगी जोशी और गौरव एम. शर्मा भी 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' परिवार के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने और इस शुभ मौके का हिस्सा बनने के लिए शामिल हुए. गणपति सेलिब्रेशन ने परिवार और साथ की भावना को खूबसूरती से दिखाया, जो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का एक जरूरी हिस्सा रहा है. कैमरों से दूर कास्ट और क्रू त्योहार मनाने के लिए एक साथ आए, जिससे भक्ति और त्योहार की खुशी से भरे यादगार पल बने.

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टीम ने पारंपरिक स्थापना पूजन किया और बप्पा से खुशी, समृद्धि और सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा.डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शंस के तहत राजन शाही द्वारा प्रोड्यूस किया गया, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने हमेशा अपनी कहानी और ऑफ-स्क्रीन सफर, दोनों के जरिए पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों और भारतीय परंपराओं का जश्न मनाया है.

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