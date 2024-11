कौन है बिग बॉस 18 का पहला कंफर्म वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट, जिसके फॉलोअर्स हैं टॉप 2 फाइनलिस्ट विवियन डिसेना-एलिस कौशिक से ज्यादा

Bigg Boss 18 First Wildcard Entry Promo: बिग बॉस 18 में वीकेंड का वार आ गया है. इस हफ्ते दीवाली स्पेशल एपिसोड देखने को मिलने वाला है, जिसमें ढेर सारी मस्ती के साथ होस्ट सलमान खान कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आने वाले हैं. लेकिन इन सबके बीच एक और स्पेशल सरप्राइज देखने को मिलेगा, जो कि इस सीजन के पहले वाइल्डकार्ड की एंट्री होगी. लेटेस्ट प्रोमो में नए कंटेस्टेंट की झलक देखने को मिली है. जबकि कहा जा रहा है कि उनके साथ एक और फीमेल कंटेस्टेंट होंगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले कंफर्म वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी इस सीजन के टॉप 2 फाइनलिस्ट कहे जाने वाले कंटेस्टेंट विवियन डिसेना और एलिस कौशिक से ज्यादा है.

जी हां बिग बॉस 18 के हाउस में एंट्री लेने जा रहे पहले कंफर्म वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट दिग्विजय सिंह राठी हैं, जो एमटीवी रोडीज 19 से पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं. इसके बाद वह एमटीवी स्पलिट्सविला में भी नजर आए. लेकिन फिनाले में जाते जाते रह गए क्योंकि उनकी पार्टनर कशिश ने उन्हें छोड़ दिया और कैश प्राइज लेकर गेम को छोड़ने का फैसला किया. इसके कारण दिग्विजय के फैंस को काफी निराशा हाथ लगी.

Digvijay Singh Rathee and Kashish Kapoor to enter #BiggBoss18 house as Wild Card contestant pic.twitter.com/1GgG00AArY

Tomorrow Episode Promo - Salman shows feedback to Rajat Dalal being getting trolled. Alice gets heartbroken. And new wild card entry.pic.twitter.com/RwayRSTcXW