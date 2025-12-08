विज्ञापन

Bigg Boss 19 विनर गौरव खन्ना ने किया खुलासा, इस वजह से नहीं बनें शादी के 9 साल बाद भी बाप, बच्चों से प्यार लेकिन पत्नी आकांक्षा...

बिग बॉस 19 खत्म हो गया है.  ट्रॉफी के विजेता 'टीवी सुपरस्टार' गौरव खन्ना है. इस सीज़न में दर्शकों ने अनुपमा एक्टर को काफी पसंद किया. जब गौरव ने बिग बॉस 19 शो में अपनी पत्नी के बच्चे न करने के फैसले के बारे में बताया, तो यह काफी चर्चा का विषय बन गया.

Read Time: 4 mins
Share
Bigg Boss 19 विनर गौरव खन्ना ने किया खुलासा, इस वजह से नहीं बनें शादी के 9 साल बाद भी बाप, बच्चों से प्यार लेकिन पत्नी आकांक्षा...
गौरव खन्ना इस वजह से नहीं बनें शादी के 9 साल बाद भी बाप
नई दिल्ली:

Bigg Boss 19 Contestant Gaurav Khanna Reveal Reason Behind Not Becoming Father: बिग बॉस 19 खत्म हो गया है.  ट्रॉफी के विजेता 'टीवी सुपरस्टार' गौरव खन्ना है. इस सीज़न में दर्शकों ने अनुपमा एक्टर को काफी पसंद किया. शो में लोग उन्हें बैकफुट पर खेलने के लिए उन्हें बुरा-भला कहते थे. जब गौरव ने बिग बॉस 19 शो में अपनी पत्नी के बच्चे न करने के फैसले के बारे में बताया, तो यह काफी चर्चा का विषय बन गया. अब, हाल ही में एक इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने इस बारे में खुलकर बात की. गौरव खन्ना ने बताया कि वह अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के बच्चे न करने के फैसले से खुशी-खुशी सहमत हो गए हैं.

हाल ही में एक इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सबसे चर्चित टॉपिक पर खुलकर बात की. बता दें कि गौरव खन्ना की शादी आकांक्षा चमोला से 9 साल पहले हुई थी. हालांकि, कपल का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है. बिग बॉस 19 शो में गौरव ने मृदुल तिवारी से कहा कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन आकांक्षा बच्चे नहीं चाहतीं, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई बच्चा नहीं किया है. इस बारे में बात करते हुए गौरव ने कहा कि वह अपनी पत्नी के फैसले से खुशी-खुशी सहमत हैं. उन्होंने आगे कहा कि अगर 10 से 15 लोग उनकी तरह सोचने लगें और अपनी पत्नियों को सपोर्ट करें, तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है.

उन्होंने कहा, "हम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि सिर्फ हमारी पत्नियों को ही हमें सपोर्ट करना चाहिए. हम मर्द हैं. हमें औरतों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी पत्नी किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो मैं भी तैयार नहीं हूं. इसलिए हमें बच्चे नहीं चाहिए. वह भी नहीं चाहती और मैं इससे सहमत हूं. मैं बहुत खुश हूं. मेरी पत्नी के लिए मेरा प्यार किसी भी दूसरी पसंद से कहीं ज़्यादा है. इसलिए मुझे लगता है अगर 10-15 और लोग ऐसा सोचने लगें, तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है."

 बिग बॉस 19 में आने से पहले गौरव ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू कहा था, वह अपनी पत्नी के बच्चे न करने के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर कोई महिला तैयार नहीं है, तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. अनुपमा एक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी आकांक्षा को बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन मां ना बनने के उनके अपने कारण हैं.

उन्होंने कहा,"मैं उस फैसले का सम्मान करना चाहता हूं. हमारी शादी को नौ साल हो गए हैं. वह बच्चे नहीं चाहती. मुझे उस फैसले का सम्मान करना होगा. अगर कोई महिला तैयार नहीं है, तो आपको उसे मजबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन हां, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं. उसे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन उसके पास न करने के अपने कारण हैं...क्योंकि बिल्कुल, बच्चे के लिए मां का मूड होना बहुत ज़रूरी है. मां, मां होती है यार."

आकांक्षा चमोला ने बताया कि वह बच्चे क्यों नहीं चाहतीं
आकांक्षा चमोला ने फैमिली वीक के दौरान बिग बॉस 19 के घर में एंट्री की. जब वह वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर और स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के साथ बातचीत कर रही थीं, तो आकांक्षा ने बच्चे न करने के अपने फैसले के पीछे की वजह बताई. उन्होंने बताया कि उनके अपने सपने हैं और उन्हें नहीं लगता कि वह मां बनने की  ज़िम्मेदारी वह ले सकती हैं.

उन्होंने कहा, "मेरे पास बहुत सारे कारण हैं. मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ज़िम्मेदार हो सकती हूं, क्योंकि यार, बच्चा पैदा करना हलवा बनाना नहीं होता, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है. मुझे नहीं लगता कि मैं वो जॉब/ड्यूटी, जो भी बोलो, उतने अच्छे से जस्टिफाई कर सकती हूं. आपको अपना 100% देना होगा. हां, मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे एम्बिशन बहुत सारे हैं, अब लोग इसे सेल्फिश बोलें, जो भी बोलें, वो उनके ऊपर है."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19 Gaurav Khann Fee, Bigg Boss 19 Gaurav Khanna, Bigg Boss 19 Gaurav Khanna Fee, Bigg Boss 19 Gaurav Khanna Journey, Gaurav Khanna Age
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com