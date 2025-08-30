मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ऐश्वर्या ने दिया था ऐसा जवाब, एक्ट्रेस ने जीत लिया था जज का दिल, वीडियो वायरल

ब्यूटी पेजेंट में प्रतियोगियों की ना सिर्फ सुंदरता बल्कि उनके विचार भी देखे जाते हैं. इसलिए कहते हैं 'ब्यूटी विद ब्रेन'. सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या और प्रियंका चोपड़ा जैसी बॉलीवुड एक्ट्रेस इसका बड़ा उदाहरण हैं. साल 2006 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में नेहा कपूर ने ताज अपने नाम किया था, लेकिन इस प्रतियोगिता के टॉप 10 में आने वाली और अपने जवाब से दिल जीतने वाली सुंदरी ऐश्वर्या सखुजा थीं, जिन्होंने टीवी सीरियल 'सास बिना ससुराल' से घर-घर पॉपुलैरिटी पाई थी. ऐश्वर्या ने कई टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन जल्द ही उनका करियर फ्लॉप हो गया. 2006 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में ऐश्वर्या ने क्या जवाब दिया था आइए जानते हैं.



जवाब सुन हंस पड़े थे जज

2006 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में जज और एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने ऐश्वर्या से पूछा था, 'अगर आपको दोबारा जन्म मिले तो आप क्या बनना चाहेंगी और क्यों? इस पर ऐश्वर्या ने बड़ी खूबसूरती और चहकते अंदाज में जवाब दिया, 'अगर दोबारा जन्म मिलेगा तो भी मैं खुद के रूप में पैदा होना चाहूंगी, मुझे देखो, मैं कितने सारे लोगों के सामने हूं और यह सब मुझे कितना प्यार दे रहे हैं और देखो मैं टॉप 10 में हूं और बहुत खुश भी हूं'. ऐश्वर्या का जवाब सुनने के बाद नेहा धूपिया भी खिलखिला कर हंस पड़ी थी.



ऐश्वर्या सखुजा का वर्कफ्रंट

ऐश्वर्या के बारे में बता दें कि ब्यूटी पेजेंट के एक साल बाद साल 2007 में उन्हें अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया के टाइटल सॉन्ग में बतौर डांसर मौका मिला था. इसके बाद वह साल 2011 में फिल्म यू आर माई जान और साल 2019 में फिल्म उजड़ा जन्म में दिखी थीं. वहीं, टीवी पर उन्होंने सास बिना ससुराल, ये हैं चाहतें. जुनूनियत और अब वह टीवी शो ज्यादा मत उड़ में नजर आ रही हैं. ऐश्वर्या ने कई टीवी रियलिटी शो में भी भाग लिया था, जिसमें वेलकम- बाजी मेहमान नवाजी की और फियर फैक्टर- खतरों के खिलाड़ी 7 शामिल हैं.



