दिव्यांका त्रिपाठी की 9 ग्लैमरस तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- खूबसूरती में करीना- कैटरीना के टक्कर की...

दिव्यांका साल 2004 से छोटे पर्दे पर एक्टिव हैं और आज भी शोज में लीड रोल करती हैं.

नई दिल्ली:

टीवी की स्टार एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी खूबसूरती में किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं हैं. दिव्यांका की फैन फॉलोइंग भी कुछ कम नहीं हैं. उनके फैंस उन्हें और उनके काम को देखना पसंद करते हैं. रही बात खूबसूरती की तो उनका ग्लैमरस लुक आपको उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिल जाएगा. चलिए देखते हैं दिव्यांका त्रिपाठी की ये 9 ग्लैमरस तस्वीरें.

दिव्यांका साल 2004 से छोटे पर्दे पर एक्टिव हैं और आज भी शोज में लीड रोल करती हैं. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत टीवी रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज से की थी.

इस शो के दो साल बाद उन्हें साल  2006 में बनू मैं तेरी दुल्हन शो मिला था, जिसमें उन्होंने विद्या सागर प्रताप सिंह का रोल प्ले किया था. इसी ही शो में साल 2008 में एक्ट्रेस ने दिव्या का रोल किया था.

साल 2006 में दिव्यांका ने कुकिंग शो खाना खजाना में बतौर कंटेस्टेंट भाग लिया था. वहीं साल 2008 में वह डांस रियलिटी शो नचले वे विद सरोज खान में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं.

दिव्यांका के हिट शो में श्श्श्श्श.. फिर से कोई है, ये हैं मोहब्बतें, नच बलिए 8 और फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 और सीजन 13 शामिल हैं. सीजन 11 में वह फर्स्ट रनर अप रही थीं.

दिव्यांका त्रिपाठी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका अफेयर उनके को-एक्टर शरद मल्होत्रा संग चला था और दोनों ने लंबे समय तक एक-दूजे को डेट किया था.

शरद मल्होत्रा से ब्रेकअप होने के बाद एक्ट्रेस ने अपने करियर पर ध्यान दिया और साल 2016 में अपने को-एक्टर विवेक दहिया से शादी रचा ली. आज दिव्यांका अपने पति संग खूब एन्जॉय करती हैं.

दिव्यांका और विवेक सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और आए दिन अपनी-अपनी नई-नई शानदार तस्वीरों के साथ-साथ फनी रील भी शेयर कर अपने फैंस को एंटरटेन करते रहते हैं.

दिव्यांका अपने इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस से भरी अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम अकाउंट उनके देसी लुक से लेकर ग्लैमरस तस्वीरों से सजा हुआ है.

एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25.9 मिलियन फैंस फॉलो करते हैं. 40 साल की एक्ट्रेस को पिछली बार वेब-सीरीज द मैजिक ऑफ श्री में श्री के रोल में देखा गया था. यह सीरीज साल 2024 में रिलीज हुई थी.

Divyanka Tripathi  , Divyanka Tripathi Photos,  Divyanka Tripathi Dahiya,  Divyanka Tripathi Instagram,  Divyanka Tripathi News
