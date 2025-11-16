टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने क्यों लिया टीवी से ब्रेक, कारण बताते हुए कहा-हर बार जब मैं कोई... 

विज्ञापन

सुरभि चंदना ने शेयर किया टीवी से ब्रेक लेने का कारण
टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार रहे हैं, जिन्होंने एक समय में घर-घर में अच्छी पहचान बनाई है और दर्शकों के दिलों में राज भी किया है, लेकिन अब वे कई समय से टीवी की दुनिया से दूर हैं. उन्हीं में से एक अभिनेत्री सुरभि चंदना हैं. शनिवार को उन्होंने बताया कि उन्होंने टीवी की दुनिया से दूरी क्यों बना ली. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि वे इतने दिनों से टीवी की दुनिया से क्यों दूर थीं. उन्होंने लिखा, "टीवी सेट से लेकर थिएटर की रोशनी तक…मुझे हमेशा से थिएटर में बहुत दिलचस्पी रही है. हर बार जब मैं कोई भी नाटक देखती थी, तो उसे पूरा देखकर आश्चर्य में पड़ जाती थी और खुद से ये सवाल करती थी कि एक एक्ट्रेस के तौर पर क्या मैं इसका सामना कर पाऊंगी?"

एक्ट्रेस ने बताया कि थिएटर में जाने के फैसले पर कई लोग उनसे सवाल करते रहते हैं कि उन्होंने टीवी से थिएटर को क्यों चुना? अभिनेत्री ने लिखा, "मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर करने से मेरा अभिनय और भी बेहतर होगा. ये अब और सच साबित हो रहा है. अब मैं इस कला की दुनिया में कदम रख रही हूं, जहां कुछ भी कट या दोबारा नहीं किया जा सकता है. इसमें हर पल और भावनाएं लाइव चलती हैं और कहानियां मंच पर जीवित रहती हैं. 

अभिनेत्री ने थिएटर में अपने पहले नाटक के बारे में बताते हुए लिखा, "मेरा पहला नाटक थिएटर की इस नई यात्रा की शुरुआत है. आप सब इसे जरूर देखें." उन्होंने आगे लिखा, "मेरी प्यारी विजयलक्ष्मी को धन्यवाद, जिनसे मुझे ये प्यारे लोग मिले, हमारे निर्देशक और मेरे मेंटर आदित्य, जो मेरी सभी रिहर्सल में मेरी मदद करते रहे हैं; और हमारी प्रोड्यूसर प्रेरणा सिंह, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं ये सब कर सकती हूं. 

इसके बाद अभिनेत्री ने पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हुए लिखा, "मुझे लोगों ने चेताया था कि एक वक्त के बाद सब नशा बन सकता है, और अब लगता है मैं अगले नाटक के लिए तैयार हूं."

