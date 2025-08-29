क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बढ़ेगा परी का ड्रामा, दुविधा में तुलसी को देख भड़के फैंस, बोले- अनुपमा बना दिया

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 टीवी की दुनिया में पॉपुलर शोज में से एक बन गया है. जहां शो की टॉप 5 टीआरपी लिस्ट में एंट्री हो गई है तो वहीं मेकर्स शो में नया ट्विस्ट लाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं. अब तक आपने देखा कि तुलसी और मिहिर की बेटी परी की लंबे समय से इंतजार के बाद शादी हुई. हालांकि परी की जिंदगी में उसके पुराने प्यार की वापसी हो चुकी है और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने पर तुली हुई है. इसी बीच शो के मेकर्स ने नया प्रोमो शेयर कर दिया है, जिसमें परी का ड्रामा बढ़ता दिख रहा है तो वहीं उसके चलते तुलसी की परेशानियां बढ़ते हुए दिख रहे हैं.

सामने आए प्रोमो में परी अपने हाथ में लगी चोट दिखाती है, जिसके बाद तुलसी भगवान के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है. इस प्रोमो को स्टारप्लस के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करते हुए लिखा गया, तुलसी के दिल में सवाल , परी के दिल में दर्द. कैसे निकलेंगे दोनों इस कसौटी से. जानने के लिए देखिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस शनि रवि रात साढ़े 10.30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर जियो हॉटस्टार पर.

इस प्रोमो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, तुलसी को अनुपमा बना दिया. दूसरे यूजर ने लिखा, बकवास बोरिंग परिधि को मार डालो. इस के नाटक देख के बोर हो गए वृंदा अंगद की लव स्टोरी बताओ. तीसरे यूजर ने लिखा, रोने वाली मत बनो तुलसी तुम फायर लेडी हो. चौथे यूजर ने लिखा, अंगद और वृंदा को दिखाओ. परी को हटाओ.

बता दें, इन दिनों क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर की जिंदगी में नौयोना की जहां एंट्री करती दिख रही है तो वहीं अंगद- वृंदा और रितिक-मुन्नी की नोकझोंक देखने को मिल रही है.