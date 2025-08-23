विज्ञापन

25 साल से बॉलीवुड का हिस्सा है ये एक्ट्रेस, सलमान खान भी रहे को स्टार, अब बिग बॉस 19 में होगी एंट्री!

24 अगस्त से शुरू हो रहे बिग बॉस 19 में 16 कंटेस्टेंट एंट्री लेने वाले हैं, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का नाम भी शामिल है.

बिग बॉस 18 में नजर आ सकती है ये एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस कुनिका सदानंद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस के 19वें सीजन में कंटेस्टेंट के तौरपर एंट्री लेंगी. आईएएनएस के एक करीबी सूत्र ने पुष्टि की है कि कुणिका 15 अन्य नामों के साथ एक प्रतियोगी के रूप में नज़र आएंगी. कुणिका कई भारतीय फिल्मों में खलनायक और हास्य भूमिकाओं में अपने विभिन्न किरदारों के लिए जानी जाती हैं. एक गायिका होने के साथ-साथ, उन्होंने 1996 में "लाखों में एक" और 2002 में "कुनिका" नामक तीन पॉप एल्बम भी जारी किए हैं. उन्होंने 2006 में "जूमबिश" नामक अपना तीसरा एल्बम जारी किया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सलमान खान की हम साथ साथ है में नजर आ चुकी हैं, जिसमें उनका किरदार रीमा लागू की फीमेल फ्रेंड्स का था.

प्रसिद्ध हास्य एक्टर असरानी की पत्नी मंजू असरानी ने कुणिका को एक टीवी धारावाहिक में अभिनेत्री के रूप में पहला मौका दिया. उन्हें दूसरा मौका धीरज कुमार द्वारा निर्देशित टीवी सीरियल "अदालत" में मिला. कुनिका ने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत 28 साल की उम्र में 1988 में आई एक हॉरर हिंदी फ़िल्म "कब्रिस्तान" से की थी. उन्होंने "बेटा", "गुमराह" और "खिलाड़ी" जैसी कई फ़िल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई हैं.

कुनिका ने 25 सालों में 110 फ़िल्मों में काम किया है. अपने फिल्मी सफ़र में, उन्होंने "किंग अंकल", "कोहरा", "आ गले लग जा", "बाज़ी", "लोफ़र", "फ़रेब", "हम साथ साथ हैं" और "फ़गली" जैसी फ़िल्मों में काम किया है. उन्होंने "स्वाभिमान" में एक 18 साल के लड़के की मां का किरदार निभाया था. उनकी हालिया फ़िल्मों में "दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स" शामिल हैं। वह "किट्टी पार्टी", "डॉलर बहू" और "संजोग से बनी संगिनी" जैसी कई फ़िल्मों में भी नज़र आ चुकी हैं.

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 को 24 अगस्त 2025 से जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स पर रात 10.30 बजे प्रसारित किया जाएगा. हाल ही में मेकर्स ने घर की झलक फैंस के साथ शेयर की है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
