क्राइम पेट्रोल में गुंडा बनता है ये एक्टर, फैंस के आ रहे अजीब रिएक्शन, एक ने कहा- आप मर्डर करते रहिए, हम आपके साथ हैं

टीवी शो में अपराधी और हत्यारा बनने वाले एक एक्टर को इस बात का गम खा रहा है कि लोग उसे मर्डर करने के लिए उकसा रहे हैं. हैरान होने की जरूरत नहीं, ये एक्टर क्राइम पेट्रोल नाम के क्राइम शो में अक्सर मर्डरर बनता है और बाद में पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है. इस एक्टर को इस बात पर हैरानी है कि महिला फैंस इसे मर्डर करने के लिए सपोर्ट कर रही हैं. जी हां, क्राइम पेट्रोल में काम करने वाले एक्टर शहीम खान ने एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर आप पेट पकड़ कर हंसने के लिए मजबूर हो जाएंगे.



एक्टर बोला- ऐसी औरतों ने बिगाड़ रखा है मुझे

शहीम खान ने कुछ दिन पहले एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया जिसमें वो कार के अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं. उन्होंने एक फैन के कमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए बताया कि फैंस किस तरह की बातें करते हैं. स्क्रीन शॉट में दिख रहा है कि एक महिला शहीम खान को कमेंट में लिख रही हैं कि आप क्राइम पेट्रोल में मर्डर करते रहिए, हम आपके साथ हैं. इस कमेंट पर शहीम के साथ साथ यूजर्स के दिमाग की भी बत्ती गुल हो गई है. इसके बाद शहीम कहते हैं मतलब आप लोग मुझे सुधरने मत दो, यही करता रहूं मैं खून खराबा कत्ल, ऐसी ही औरतों ने बिगाड़ रखा है मुझे. एक आदमी सुधरना चाहता है, ये साथ देने आ जाती हैं, कहती हैं मर्डर करो. इसके बाद उनका रिएक्शन देखने लायक था.



फैंस को काफी पसंद आया है क्राइम पेट्रोल

आपको बता दें कि सोनी टीवी पर क्राइम सीरीज क्राइम पेट्रोल अपराध की सच्ची घटनाओं आधारित एक टीवी शो था जिसे लोगों का काफी प्यार मिला है. इस शो में अनूप सोनी और संजीव त्यागी जैसे बड़े एक्टर काम करते आए हैं. 2003 में शुरू हुआ क्राइम पेट्रोल लोगों को इतना पसंद आया कि टीवी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला क्राइम शो बन गया. इस शो में कई मंजे हुए कलाकार हैं और हत्या, अपहरण, लूट साजिश आदि के पुराने केसों को इस शो में कहानी के तौर पर दिखाया जाता है.