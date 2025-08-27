वो फीमेल विलेन, जिसने 16 में की शादी, 17 में बनी मां, 18 में लिया तलाक, खौफ ऐसा 'गब्बर' भी सुनकर नाम कांप जाए

टीवी इंडस्ट्री में भी काम करना आसान नहीं है. लंबी शिफ्ट से लेकर पेमेंट को लेकर भी कई बार परेशानी होती है. हालांकि कुछ सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ की परेशानियों से भरी रही है. उन्हीं में से एक टीवी की कोमोलिका यानी उर्वशी ढोलकिया हैं. उर्वशी ने 6 साल की उम्र से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था. उन्होंने 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी और वो इतने प्यार में थीं कि उन्होंने शादी के बाद सब छोड़ने का भी फैसला कर लिया था. उर्वशी ढोलकिया कई बार अपने तलाक के बारे में बात कर चुकी हैं. 18 की उम्र में उनका तलाक भी हो गया था और उस समय वो दो बेटों की मां थीं. तलाक के बाद उन्होंने खुद को एक महीना दिया था और फिर काम पर वापसी करने का फैसला लिया था.



शादी को लेकर कही ये बात

उर्वशी ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि वे हमेशा से फेयरीटेल जैसी जिंदगी चाहती थीं, और जब उन्हें उस व्यक्ति से प्यार हुआ जिससे उन्होंने शादी की, तो उन्हें एक 'राजकुमारी' जैसा एहसास हुआ. उन्होंने कहा, 'हमने एक साल से ज्यादा समय तक डेट किया, और मैं अपना करियर छोड़कर परिवार बसाने के लिए तैयार थी'. उन्होंने कहा- 'मैं प्यार में पागल थी और उस समय, एक महिला होने के नाते, शादी का संविधान आपके अंदर रचा-बसा होता था. मेरी मां एक रूढ़िवादी मानसिकता की थीं और उनका स्पष्ट कहना था, 'इंडिपेंडेंट रहो, लेकिन शादी कर लो. उस समय समाज ऐसा ही था. मैं 16 साल की थी और उतनी मैच्योर नहीं थी. मैं सोचती थी, मैं अब काम नहीं करना चाहती हूं, मुझे अब सिंड्रेला जैसी जिंदगी जीनी है'.



फिर टूटा सपना

उर्वशी ने कहा, 'जब वो गुब्बारा फूटा तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरी 16 की उम्र में शादी हो गई, 17 में जुड़वा बच्चे और 18 में तलाक हो गया'. उर्वशी ने उसके बाद तलाक की वजह बताई. उन्होंने कहा, 'वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था और उससे प्यार भी नहीं रहा, लेकिन मैं दोनों बच्चों को क्यों छोड़ देती? अगर मुझे ऐसा ही करना होता, तो मैं उन्हें जन्म ही नहीं देती'. उर्वशी ने बताया कि उन्होंने खुद को फिर से स्ट्रॉंग करने के लिए एक महीना लिया और फिर काम पर लौट आईं. उनके बेटों की परवरिश ज्यादातर उनकी मां ने ही की है. उन्होंने कहा, 'जरूरत के समय आपके माता-पिता से ज्यादा कोई आपका साथ नहीं देता'. उन्होंने आगे बताया कि वह 19 साल की उम्र में काम पर लौट आईं, क्योंकि वह अपने माता-पिता पर 'बोझ' नहीं बनना चाहती थीं.