किसी बेरोजगार से शादी करेंगी तान्या मित्तल, बोलीं -मैं कमाऊंगी, उसके लिए खाना बनाऊंगी और उसके पैर छुकर...

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल घर में कुछ बड़े बयान दे रही हैं, जिन्हें सुनकर कभी-कभी ऐसा लगता है कि वह बस दिखावा कर रही हैं. जैसे उन्हें नहाने से पहले क्या-क्या ले जाना है, महाकुंभ में उनके बॉडीगार्ड लोगों की जान बचा रहे थे. उनका परिवार उन्हें 'बॉस' कहता है और उनका घर किसी 5-स्टार या 7-स्टार होटल जैसा दिखता है, जिसमें एक पूरी मंज़िल सिर्फ़ उनके कपड़ों के लिए है. उन्होंने ग्वालियर की एक व्यवसायी होने का दावा किया है और महाकुंभ यात्रा के बाद इंटरनेट पर प्रसिद्धि पाई.

तान्या मित्तल किससे शादी करेंगी?

न्यूज़कूप पोर्टल को दिए एक पुराने इंटरव्यू में तान्या मित्तल ने बताया था कि वह किस तरह के आदमी से शादी करना चाहती हैं. एक ऐसा आदमी जो बेरोज़गार हो, क्योंकि उनके लिए सिर्फ़ प्यार मायने रखता है. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी है भी या नहीं जैसा मैं चाहती हूं. हालांकि, मुझे एक बेरोज़गार आदमी से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है. मुझे सार्वजनिक रूप से उसके पैर दबाने या उसके पैर छूने में कोई आपत्ति नहीं है. मेरा मानना ​​है कि किसी भी रिश्ते में बड़ा या छोटा जैसी कोई चीज़ नहीं होती."



तान्या मित्तल चाहती हैं ऐसा पति...

तान्या ने अपने पूर्व प्रेमी के लिए किए गए कामों को याद किया. तान्या ने बताया, "जब मैं रिश्ते में थी, तो मैं अपने प्रेमी के खाने के बाद उसके हाथ पोंछने के लिए एक तौलिया ले आती थी. और मुझे पता है कि मैं अपने पति के साथ भी ऐसा ही करूंगी. मैं चाहती हूं कि मेरा पति किंग जैसा महसूस करें."

तान्या किसी अमीर आदमी से शादी नहीं करना चाहती. उन्होंने कहा, "आज मेरे पास तीन फैक्ट्री हैं. मेरे पास बहुत पैसा है. इतना सब कुछ होने के बाद मैं यह नहीं चाहूंगी कि कोई और मेरे लिए कमाए. यह गलत होगा. मैं कमाऊंगी और अपने पति के लिए खाना भी बनाऊंगी. मुझे घर का सारा काम आता है. मेरा मानना ​​है कि नारीवाद के नाम पर हम अपने पतियों से आगे निकलने लगी हैं, और यह गलत है. देवी सीता ने भी भगवान राम के चरण छुए थे."