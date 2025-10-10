विज्ञापन

Bigg Boss 19: तान्या ने किया अमाल की फोटो पर किस, नीलम-शहबाज को हुई हैरानी, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

बिग बॉस 19 की लेटेस्ट वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर ने अपनी एंट्री के साथ ही घर में पहले से ही टेंशन भरे माहौल को और बढ़ा दिया है.

मालती चाहर का दावा, तान्या ने किया अमाल की फोटो पर किस
बिग बॉस 19 की लेटेस्ट वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर ने अपनी एंट्री के साथ ही घर में पहले से ही टेंशन भरे माहौल को और बढ़ा दिया है. आते ही उन्होंने अमाल मलिक, शहबाज और जीशान के ग्रुप में घुसने की कोशिश की और घर के काम से इनकार भी किया. ऐसे में कहीं न कहीं मालती एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर रही हैं, जो अपनी बात सबके सामने रखने का दम रखती हैं. आपको बता दें, हाल ही में हुए कैप्टेंसी टास्क में मालती ने कहा कि तान्या मित्तल ने अमाल की फोटो पर किस किया.

बता दें, कैप्टेंसी टास्क में दोनों को अमाल की फोटो के पजल्स को सॉल्व करना था और दोनों का पैर एक बड़े से जूते के अंदर था. इसी दौरान मालती ने नोट किया कि तान्या ने अमाल की फोटो पर किस किया है. वो तान्या से पूछती भी है कि क्या तूने किस किया है? जिसके बाद तान्या इनकार कर देती है.
 

मालती ने किया दावा 

कैप्टेंसी टास्क के दौरान मालती ने आरोप लगाया कि तान्या ने चैलेंज के दौरान अमाल मलिक की  फोटो पर किस किया था. बता दें, मालती के इस दावे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस छिड़ गई है, क्योंकि कई दर्शकों को अमाल और तान्या की जोड़ी अच्छी लगती है.

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने  कमेंट किया, "आखिर मालती के दिमाग में क्या गड़बड़ है? नेशनल टेलीविजन पर एक लड़की पर इल्जाम लगाना और उसे बदनाम करना? मुझे उम्मीद है कि सलमान खान इस मामले को उठाएंगे और अगर तान्या ने सच में अमाल की तस्वीर किस की है, तो वो फुटेज घरवालों को दिखाएंगे. मालती घटिया किस्म की खिलाड़ी है".

एक और .यूजर ने लिखा, "मालती, क्या तुम पागल हो गई हो? अपने खेल पर ध्यान देने के बजाय तुम ये घिनौनी बातें क्यों कहती रहती हो? तान्या, जब वो बार-बार ये बातें उठा रही थी, तो तुम्हें तुरंत उससे बात करनी चाहिए थी".

मालती ने शहबाज और नीलम से कहा- 'तुम्हें कुछ नहीं दिखता'

हालांकि तान्या इस बात से काफी परेशान हो गई थी. इसके बाद मालती ने शहबाज और नीलम गिरी को बताया कि उन्होंने तान्या को अमाल मलिक की तस्वीर को चूमने की कोशिश करते देखा था. हालांकि नीलम ने मालती की बात को काटते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा. जिसके बाद मालती ने कहा, तुम्हें दिखता नहीं है.

आपको बता दें, मालती ने तान्या को कैप्टेंसी टास्क में बीच कहा था कि बाहर उनके बारे में काफी गलत बातें चल रही है, जिससे उनका परिवार इफेक्ट हो सकता है. इस बात को सुनने के बाद तान्या मेंटली परेशान हो गईं, जिसके बाद उन्होंने अपने मन की बात जीशान के साथ शेयर की.


 

