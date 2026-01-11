विज्ञापन

बिग बॉस का बाप है ये शो? 50 कंटेस्टेंट होंगे शामिल, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का एक्स वाइफ धनाश्री से होगा सामना!

छोटे पर्दे पर एक बड़ा रियलिटी शो शुरू होने जा रहा है. इस शो ने रिलीज से पहले ही दर्शकों को खासा एक्साइटेड कर दिया है. क्योंकि यह कुछ कुछ बिग बॉस जैसा है लेकिन इसमें 10-20 या 25 नहीं बल्कि 50 कंटेस्टेंट होने वाले हैं.

The 50 शो में कौनसे 50 कंटेस्टेंट शामिल होने वाले हैं?
नई दिल्ली:

Bigg Boss को बड़े ही चटकारे लगाकर देखते हैं तो आपके लिए एक और मजेदार शो शुरू होने वाला है. इस शो की शुरुआत की अनाउंसमेंट बिग बॉस-19 के फिनाले में हो गई थी और अब बहुत ही जल्द यानी कि 1 फरवरी से यह शो शुरू होने वाला है. जैसा कि शो का नाम है इसमें 50 कंटेस्टेंट होंगे और सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग. आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मैट तो बिग बॉस जैसा बना लिया लेकिन सलमान खान जैसी रौनक कौन लगा पाएगा तो ये टेंशन भी छोड़ दीजिए. जी हां क्योंकि 'The Fifty' को सलमान खान की टक्कर की होस्ट फराह खान संभालने वाली हैं. फराह खान को हम सलमान की टक्कर का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह सलमान शो की हर परत खंगाल कर कंटेस्टेंट से बात करते हैं. उसी तरह फराह खान भी बिल्कुल बारीकी से शो ऑब्जर्व करती हैं और उन्हें जब भी बिग बॉस में वीकएंड का वार करने की जिम्मेदारी मिली उन्होंने इसे बखूबी निभाया. अब इससे साफ है कि फराह खान 'The Fifty' को किसी भी तरह फीका नहीं पड़ने देंगी. 

कब शुरू होगा 'द फिफ्टी'?

यह शो 1 फरवरी 2026 को कलर्स टीवी पर रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा और साथ ही जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम भी किया जाएगा. इस शो में कुल 50 कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे, जो अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं. यह एक अनोखा फॉर्मेट है जिसमें कंटेस्टेंट को अलग-अलग चैलेंजेस, स्ट्रैटेजी, फिजिकल पावर और सोशल स्किल के आधार पर टेस्ट किया जाएगा. यहां सर्वाइव करने के लिए तेज दिमाग और सोशल गेम बहुत अहम होंगे, जिसमें एलिमिनेशन राउंड भी शामिल हैं. फराह खान कंटेस्टेंट को इन सबके जरिए गाइड करेंगी.

शो के कंटेस्टेंट को लेकर अभी तक कोई भी नाम ऑफीशियली कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहों के मुताबिक कई बड़े नाम कॉन्टैक्ट में हैं. इनमें ये नाम शामिल हैं.

The 50 Contestant List:

•  किम शर्मा (फिल्म ‘मोहब्बतें' एक्ट्रेस)
•  निशा रावल (करण मेहरा की एक्स वाइफ, नच बलिये और लॉक अप जैसी शोज में नजर आईं)
•  अश्मित पटेल (अमीषा पटेल के भाई)
•  सबा आजाद
•  एमीवे (रैपर)
•  ऑरी (Orry, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर)
•  श्वेता तिवारी
•  निक्की तंबोली
•  इमरान खान
•  अंकिता लोखंडे
•  कुशा कपिला
•  युजवेंद्र चहल (क्रिकेटर)
•  धनाश्री वर्मा (कोरियोग्राफर)
•  अंशुला कपूर
•  तान्या मित्तल
•  श्रीसंत
•  शिव ठाकरे
•  उर्फी जावेद (Uorfi Javed)
•  प्रतीक सहजपाल
•  फैसल शेख (Mr Faisu)

ये सभी नाम अलग-अलग रिपोर्ट्स में बताए जा रहे हैं. लेकिन प्रोडक्शन टीम की तरफ से अभी कोई  फाइनल लिस्ट जारी नहीं की गई है. फैंस इस शो के लिए काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि यह भारतीय रियलिटी टीवी में कुछ नया और बड़ा बदलाव लाने का वादा करता है.

