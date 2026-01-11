Dhurandhar Box Office Collection Day 37: सरपट दौड़ धुरंधर की कमाई की रेल, 37वें दिन खाते में आए इतने करोड़

रणवीर सिंह के लीड रोल वाली धुरंधर को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी भी फिल्म को लेकर क्रेज थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस फिल्म ने अभी तक दर्शकों को बांधे रखा है. अगर अब 37 दिन के कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म के खाते में कुल 850.55 करोड़ आ चुके हैं. अब अगर हफ्ते दर हफ्ते कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर ने पहले चार हफ्ते में 784.50 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद पांचवें हफ्ते में रणवीर सिंह स्टारर की कलेक्शन 56.35 करोड़ रही. इतने दिन तक दहाड़ने के बाद 36 दिन फिल्म ने 3.6 करोड़ की कमाई की वहीं 37वें दिन धुरंधर के खाते में 6.1 करोड़ आए.

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनी 'धुरंधर'

जियो स्टूडियोज ने फिल्म की कमाई को लेकर जानकारी शेयर की है. वे लगातार फिल्म की कमाई को लेकर अपडेट देते रहे हैं. सबने मान लिया है कि धुरंझर वर्ल्डवाइड सिनेमा थियेटर्स पर राज कर रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, राकेश बेदी, दानिश पंडोर लीड रोल में हैं. अब फिल्म के दूसरे पार्ट यानी कि धुरंधर-2 का फैन्स को बेसब्री से इंतजार है.

धुरंधर-2 में क्या होगा?

धुरंधर-2 में एक तो रणवीर सिंह के किरदार की कहानी दिखाई जाएगी. धुरंधर में भी कई बार फ्लैशबैक में वो अपने परिवार को याद करते नजर आते हैं. अब दूसरे पार्ट में रणवीर के किरदार की गुत्थी सुलझेगी. दिखाया जाएगा कि उन्हें किस तरह मिशन धुरंधर के लिए तैयार किया गया और वह कैसे इसका हिस्सा बने. इसके अलावा बड़े साहब का भी खुलासा होगा. धुरंधर में आपने संजय दत्त और राकेश बेदी के किरदारों से कई दफा बड़े साहब का जिक्र सुना होगा. अब देखना होगा कि धुरंधर-2 में ये बड़े साहब कौन निकलता है.

धुरंधर-2 की स्टार कास्ट कौन होगा?

धुरंधर-2 की स्टार कास्ट में कुछ चेहरे तो पहली फिल्म से ही होंगे जैसे कि दानिश पंडोर क्योंकि वह उजैर बलोच के किरदार में थे और उनका किरदार आगे कुछ नया करता नजर आएगा. इसके अलावा असलम चौधरी यानी कि संजय दत्त और जमील जमाली यानी कि राकेश बेदी का किरदार भी धुरंधर-2 में कुछ नए आयाम जोड़ता नजर आएगा. अर्जुन रामपाल भी धुरंधर-2 में नजर आएंगे.