बिग बॉस के घर आया तान्या मित्तल का भाई, प्रिसेंस जैसी बहन के लिए लाया चांदी की बोतल, एक इच्छा नहीं हो पाई पूरी

सोशल मीडिया पर खबर वायरल है कि तान्या मित्तल का भाई उनके लिए खास तोहफा लेकर आया. वह एक और खास चीज लाना चाहता था लेकिन इजाजत नहीं मिली.

बिग बॉस के घर आया तान्या मित्तल का भाई, प्रिसेंस जैसी बहन के लिए लाया चांदी की बोतल, एक इच्छा नहीं हो पाई पूरी
तान्या मित्तल का भाई लाया स्पेशल गिफ्ट
नई दिल्ली:

तान्या मित्तल बिग बॉस 19 का सबसे चर्चित नाम रही हैं. अब फैमिली वीक में उनके परिवार वाले कुछ खास ना करें ऐसा कैसे हो सकता है. बिग बॉस में बुधवार 19 नवंबर के एपिसोड से जब भी फ्रीज किया जा रहा है तब तान्या को लग रहा है कि शायद अब उनकी मम्मी आएंगी लेकिन तीन दिन तक निराशा ही हाथ लगी. अब पता चला है कि तान्या का इंतजार खत्म होने को है और शो में उनकी मम्मी नहीं बल्कि भाई आने वाला है. तान्या के चाहने वालों को भी मम्मी का इंतजार था कि जरा देखें तो तान्या की मम्मी किस तरह तैयार होकर आती हैं और बेटी को टक्कर देती हैं या नहीं लेकिन ये इंतजार...इंतजार बनकर ही रह गया. शो में उनके भाई एंट्री लेकर लाइम लाइट लूटेंगे.

तान्या मित्तल का भाई बिग बॉस में क्या लेकर आया ?

सोशल मीडिया पर खबर वायरल है कि तान्या मित्तल का भाई उनके लिए तोहफे में एक चांदी की बोतल लेकर आया था. दरअसल तान्या पहले दिन एक  बोतल लेकर आई थीं. इस बोतल पर अब कई डेंट नजर आते हैं. तीन महीनों में टूटती-पड़ती बोतल ने कई जख्म खाए लेकिन अब आई उनके लिए नई बोतल ले आए हैं. खबर है कि तान्या के भाई बकलावा भी लाना चाहते थे लेकिन शो मेकर्स ने उन्हें इजाजत नहीं दी. हो सकता है कि घरवालों को भी उस तान्या वाले बकलावे का स्वाद मिल ही जाता लेकिन फिलहाल उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई. देखना होगा कि तान्या के भाई घर में किस किस के साथ कैसे मिलते हैं और तान्या को क्या सलाह देते हैं.

