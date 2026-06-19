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कपिल शर्मा शो का ये कॉमेडियन नदी किनारे सोता आया नजर, जनता बोली- धन, वैभव के रहते अहंकार की शून्यता

सुनील ग्रोवर का यह वीडियो अब लाखों लोगों तक पहुंच चुका है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनका सादा अंदाज देखकर फैंस ने कहा- सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं.

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कपिल शर्मा शो का ये कॉमेडियन नदी किनारे सोता आया नजर, जनता बोली- धन, वैभव के रहते अहंकार की शून्यता
सुनील ग्रोवर का वीडियो हो रहा वायरल

कॉमेडियन और अभिनेता सुनील ग्रोवर अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के साथ-साथ जमीन से जुड़े स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं. इस बार वह किसी शो या मजेदार वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सादगी भरी एक झलक के कारण चर्चा में हैं. सुनील ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह रात के वक्त गंगा किनारे खुले आसमान के नीचे आराम करते नजर आ रहे हैं. चारों ओर शांत माहौल, बहती नदी और तारों से भरा आसमान इस वीडियो को खास बना रहा है. वीडियो देखते ही फैंस उनकी सादगी और प्रकृति से जुड़ाव की तारीफ करते नहीं थक रहे.

गंगा घाट पर बिताए सुकून भरे पल

सुनील ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में सिर्फ “तारे ज़मीन पर” लिखा. वीडियो में वह रात के समय घाट पर मौजूद अन्य लोगों के बीच चादर बिछाकर लेटे दिखाई दे रहे हैं. आसपास बहती गंगा, दूर-दूर तक फैली शांति और ऊपर चमकते सितारे एक अलग ही माहौल बना रहे हैं. वीडियो में किसी तरह का दिखावा या स्टारडम नजर नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ पल खुद के साथ बिताने पहुंचे हों. हालांकि वीडियो किस स्थान का है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे हरिद्वार या ऋषिकेश से जोड़कर देख रहे हैं.

फैंस ने की जमकर तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बरसात कर दी. एक यूजर ने लिखा, “इसी सादगी की वजह से आप करोड़ों दिलों में बसते हैं.” दूसरे ने कहा, “हर कण में शिव हैं और हर पल में आध्यात्म है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “इतनी शोहरत और सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं.” वहीं किसी ने लिखा, “यही असली अमीरी है, जब इंसान प्रकृति के बीच सुकून ढूंढ़ ले.”

इसके अलावा कई और दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलीं. एक फैन ने लिखा, “धन, वैभव के रहते अहंकार की शून्यता, यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है.” दूसरे ने कहा, “जो इंसान प्रकृति के करीब रहता है, वही जीवन का असली आनंद समझ पाता है.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “स्टार तो बहुत हैं, लेकिन इतनी सादगी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है.”

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सुनील ग्रोवर का यह वीडियो अब लाखों लोगों तक पहुंच चुका है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस का कहना है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे पल हर किसी को यह याद दिलाते हैं कि असली खुशी सादगी और शांति में छिपी होती है.
 

लेखक के बारे में
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शिखा यादव
चीफ सब एडिटर
दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली. पिछले 10 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय और इन 10 साल में बॉलीवुड, हॉलीवुड... और पढ़ें
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