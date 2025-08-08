500 रु से की शुरुआत, अजय देवगन की फिल्म में बना नाई, आज टीवी, फिल्मों और वेब सीरीज में धूम मचा रहा है यह बच्चा

कॉमेडी की दुनिया में ना सिर्फ कपिल शर्मा बल्कि सुनील ग्रोवर भी बड़ा नाम है. सुनील के गुत्थी, रिंकू भाभी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे हास्य किरदारों ने लोगों को हंसा-हंसाकर कर खूब लौट पोट किया है. 48 साल के इस कमाल के कॉमेडियन ने शाहरुख खान और सलमान खान की एक्टिंग करने में भी महारत हासिल की हुई है. छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक सुनील ने शानदार काम किया है, हालांकि इस दौरान उन्हें लंबा संघर्ष भी करना पड़ा. सुनील ग्रोवर का संघर्ष भी किसी बडे़ स्टार से कम नहीं है. उन्होंने सिनेमा की जड़ से खुद को सींचा है और आज वह ए-लिस्टेड स्टार्स की कतार में नजर आते हैं.



सुनील ग्रोवर की शिक्षा

हरियाणा के मंडी डबवाली में पले बढ़े सुनील नॉर्मल परिवार से ही आते हैं. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और यहीं अपने अभिनय को निखारा.



शुरुआती एक्टिंग करियर

दिवंगत दिग्गज कॉमेडियन जसपाल भट्टी की नजर सुनील पर पड़ी थी और फिर उन्होंने अपने शो में काम दिया. यहीं से सुनील को मुंबई जाने का हौसला मिला. करियर के शुरुआती दौर में 500 रुपये महीना कमाने वाले सुनील को अजय देवगन की फिल्म प्यार तो होना ही था में एक नाई के रोल में देखा गया था.



गुत्थी से मिली अपार सफलता

फिल्मों से पहले उन्हें भारत के पहले साइलेंट कॉमेडी शो गुटर गू में काम करने का मौका मिला. वहीं, सुनील ग्रोवर को बड़ी पहचान कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' में 'गुत्थी' के रोल से मिली. इसके बाद रिंकू भाभी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे हास्य किरदारों ने उन्हें कॉमेडी का स्टार बना दिया.



कपिल शर्मा संग पंगा और गिरता करियर ग्राफ



साल 2017 में मेलबर्न जा रही फ्लाइट में कपिल शर्मा संग उनका विवाद आज भी चर्चित है और इसके बाद उन्होंने शो से किनारा कर लिया था. हालांकि बाद में कपिल ने माफी मांग ली थी, लेकिन दोनों लंबे अरसे तक अलग रहे थे.



कपिल संग रीयूनियन

लंबे अरसे के बाद सुनील और कपिल में मिलन हुआ. दोनों एक-दूजे के सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करने लगे. बर्थडे विशेज भेजने लगे. इसका नतीजा यह हुआ कि साल 2023 में नेटफ्लिक्स ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो बनाया, जिसमें सुनील भी दिखे. इस शो से दोनों के बीच फिर नजदीकियां बढ़ीं.



फिल्में और सीरीज में काम



टीवी से अलग सुनील ने कई फिल्मों और सीरीज में भी काम किया. फिल्मों की बात करें तो इसमें गब्बर इज बैक, भारत, बागी और शाहरुख खान की जवान भी शामिल है. वह तांडव और सनफ्लावर जैसी सीरीज में भी नजर आए.



नेटवर्थ और फैमिली

रिपोर्ट्स की मानें तो अब सुनील भी अपने काम की मोटी फीस वसूलते हैं.उनकी नेटवर्थ 21 करोड़ रुपये है. एक्टर की पत्नी का नाम आरती है, जो एक इंटीरियर डिजाइनर हैं. एक्टर का एक बेटा भी है.



