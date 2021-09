Srishty Rode बर्फीली वादियों में यूं एंजॉय करती आईं नजर, Video हुआ वायरल

सृष्टि रोडे (Srishty Rode) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में सृष्टि बच्चों की तरह बर्फ से खेल रही हैं. दरअसल सृष्टि रोडे (Srishty Rode) इन दिनों लेह में छुट्टियां मना रही हैं और वहीं से लगातार अपनी फोटो और वीडियो शेयर कर रही हैं. उनके इस वीडियो को फैन्स भी खूब पसंद कर रहे हैं. इन फोटो में उनका चुलबुला अंदाज फैन्स को काफी पसंद आ रहा है. फैन्स भी उनके इस वीडियो पर खूब कमेंट कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Your presence has made this place more beautiful more lively', तो किसी ने लिखा है 'our smile is everything!'. वहीं उनके इस वीडियो पर अब तक 39 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

बता दें, सृष्टि रोडे ने 2007 में सीरियल 'कुछ इस तरह' में कैमियो से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने इश्क हाय, छोटी बहू, शोभा सोमनाथ की, चलती का नाम गाड़ी, सरस्वतीचंद्र और इश्कबाज जैसे कई सीरियल में काम किया है. साथ ही 2018 में उन्हें बिग बॉस 12 में देखा गया है.