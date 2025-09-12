विज्ञापन

सोनी सब लेकर आ रहा है ‘गणेश कार्तिकेय’ — ब्रह्मांड के सबसे दिव्य परिवार की महागाथा

सोनी सब अपने भव्य प्रस्तुति गाथा शिव परिवार की गणेश कार्तिकेय का अनावरण करने जा रहा है, एक ऐसा यूनिक विजुअल अनुभव, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और दिव्य परिवार को जीवन्त करता है.

नई दिल्ली:

सोनी सब अपने भव्य प्रस्तुति गाथा शिव परिवार की गणेश कार्तिकेय का अनावरण करने जा रहा है, एक ऐसा यूनिक विजुअल अनुभव, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और दिव्य परिवार को जीवन्त करता है. इस शो का केंद्र भगवान शिव, देवी पार्वती और उनके पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की अनकही कहानी है एक ऐसा परिवार जिसने जीवन की कठिन परीक्षाओं का सामना कर मानवता का मार्गदर्शन किया और शक्ति का स्रोत बना. एपिक स्केल पर निर्मित यह शो अपने भव्य दृश्यों और सशक्त कथा-वाचन के साथ भारतीय टेलीविज़न की सबसे भव्य प्रस्तुतियों में से एक साबित होने का वादा करता है. 

इसमें मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं, भगवान शिव के रूप में मोहित मलिक, देवी पार्वती के रूप में श्रेनु पारेख, भगवान गणेश के रूप में आयुध भानुशाली और भगवान कार्तिकेय के रूप में सुब्हान खान. शो के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए मोहित मलिक ने कहा: “अपने मूल में ‘गणेश कार्तिकेय' एक दिव्य परिवार शिव, पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय की कहानी है. शिव और पार्वती के अपने बच्चों के साथ संबंधों के माध्यम से यह शो हर माता-पिता की भावनाओं को दर्शाता है, चाहे वह प्रेम का आनंद हो, टकराव का दुःख हो या परिवार को एकजुट रखने की आशा. मुझे सचमुच धन्य महसूस होता है कि मैं ऐसी कहानी का हिस्सा हूं, जो न केवल भक्ति का उत्सव मनाती है बल्कि रिश्तों की खूबसूरती और एकता की शक्ति को भी उजागर करती है.”

