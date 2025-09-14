'क्योंकि' के मिहिर विरानी जितने भाग्यशाली नहीं होंगे.... स्मृति ईरानी ने पति से कहा- "अगर आप मुझे धोखा देंगे..."

स्मृति ईरानी ने एक बार फिर अपने मशहूर किरदार तुलसी विरानी की वापसी की है क्योंकि सास भी कभी बहू थी के रीबूट सीजन में. जहां इंटरनेट पर इस शो के नए एपिसोड्स को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है, वहीं तुलसी और मिहिर की जोड़ी भी दर्शकों के दिलों में फिर से अपनी जगह बना रही है. तुलसी विरानी के रूप में स्मृति ईरानी एक आदर्श बहू और पत्नी का रोल अदा कर रही है. पर, मजेदार बात ये है कि वो अपने पति को पहले ही ये आगाह कर चुकी हैं कि वो रियल लाइफ में उनसे ऐसी कोई उम्मीद न रखें.

स्मृति ईरानी ने की मजेदार खुलासा

स्मृति ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में मजाक करते हुए बताया कि उन्होंने जुबिन से कह दिया था कि वो रील लाइफ से काफी अलग हैं, स्मृति ईरानी ने कहा, "मैंने हमेशा तुलसी के किरदार को खुद से काफी करीब रखा है, लेकिन एक बात अलग है. तुम मिहिर जैसे लकी नहीं हो. अगर तुम मुझे धोखा देने की सोचा भी, तो मैं बैठकर तुम्हारे लिए पूजा नहीं करूंगी.'" स्मृति ने ये भी बताया कि 25 साल पहले शो ने कई ऐसे अहम मुद्दे उठाए थे. जैसे कि मैराइटल रेप, डॉमेस्टिक वॉयलेंस, इच्छामृत्यु, और एडल्ट साक्षरता. उन्होंने कहा, "लोग कहते थे कि शो रिग्रेसिव था, लेकिन उस समय OTT और रात 10:30 बजे का स्लॉट नहीं था. हम ही वो स्लॉट लेकर आए और उसे प्राइम टाइम में बदल दिया. और याद रखिए, उस समय एक महिला प्रोड्यूसर होना भी बहुत मुश्किल था."

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की वापसी

अब, सीज़न 2 में स्मृति ईरानी ने एक बार फिर तुलसी का किरदार निभाया है. और, उनके साथ अमर उपाध्याय ने मिहिर की भूमिका में वापसी की है. पुराने सीजन की यादें ताजा करते हुए, शो में हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान, शक्ति आनंद, रितु सेठ, केतकी दवे, और कोमोलिका गुहा ठाकुरता जैसे कलाकारों की भी वापसी हुई है. इसके अलावा, शो में नई पीढ़ी के कलाकारों को भी मौका मिला है, जैसे रोहित सुचांती, शगुन शर्मा, अमन गांधी, तनिशा मेहता, प्राची सिंह, अंकित भाटिया. क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ओरिजिनल सीजन 2000 से 2008 तक चला था और उस समय सबसे लंबा चलने वाला शो था.