OTT के 6 धांसू हॉरर शो, 5वां देख लिया तो टाइपिंग करने से भी खाएंगे खौफ

डरावने चेहरे, दिल दहलाने वाला म्यूजिक और गुजरते लम्हे के साथ एक नया ट्विस्ट. किसी फिल्म या वेब सीरीज में आपको ये एलिमेंट्स पसंद आते हैं तो यकीनन आप भी हॉरर मूवीज या वेब सीरीज के शौकीन कहे जा सकते हैं. वैसे भी हॉरर वेब सीरीज या फिल्म देखने का अपना ही मजा होता है. डरावने सीन, रहस्यमयी किरदार और तेज म्यूजिक दर्शकों को ऐसा अनुभव देते हैं कि नींद तक उड़ जाए. अगर आप भी हॉरर और थ्रिलर कंटेंट के शौकीन हैं. और, कोई अच्छी पेशकश तलाश रहे हैं तो हम आपको यहां कुछ खास वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं. ये ऐसी वेब सीरीज हैं जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और जब मन करे तब डर की इस दुनिया का हिस्सा बन सके हैं.



1. बेताल (Netflix)

जॉम्बी हॉरर पर बेस्ड ये सीरीज ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी और उसकी जॉम्बी सेना की कहानी है. जो नई सेना पर पर हमला करती है.

2. शैतान हवेली (Amazon Prime)

जब एक फिल्म डायरेक्टर अपनी हॉरर मूवी की शूटिंग के लिए हवेली चुनता है, तो वहां घटने वाली अजीब घटनाएं सभी को डराने लगती हैं.

3. भ्रम (ZEE5)

साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है? तो ये आपके लिए परफेक्ट है. इस वेब सीरीज में PTSD से जूझती एक महिला अपने अतीत की खौफनाक सच्चाइयों को उजागर करती है.

4. अधूरा (Amazon Prime)

बोर्डिंग स्कूल पर बेस्ड ये सीरीज डर और रहस्य से भरी हुई है. स्कूल की दीवारों में छिपे अंधेरे राज दर्शकों को हैरान कर देंगे.

5. टाइपराइटर (Netflix)

ये तीन दोस्तों की कहानी जो एक पुराने विला में भूतों की खोज करते हैं. लेकिन वहां रहने वाला नया परिवार घर के डरावने अतीत से टकरा जाता है.

6. कन्नमूची (ZEE5)

ये वेब सीरीज हिंदी नहीं तमिल भाषा में है. इस वेब सीरीज में डर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश की गई है. ये कहानी एक मां और उसकी बेटी की है जो ऐसे घर में रहते हैं जहां कुछ बेहद खौफनाक राज छिपे हैं.