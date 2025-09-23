श्वेता तिवारी के पूर्व पति राजा चौधरी का खुलासा, ऐसे बर्बाद हुआ था बसा-बसाया घर...

टीवी की स्टार एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने साल 1998 में अपने को-स्टार राजा चौधरी से शादी रचाई थी और तलाक के वक्त इस पूर्व मैरिड कपल में खूब झगड़ा भी हुआ था. श्वेता ने पूर्व पति पर घरेलू हिंसा समेत कई संगीन आरोप लगाए थे. साल 2007 में इस जोड़ी का तलाक हो गया था. श्वेता पूर्व पति की शराब पीने की आदत से भी तंग आ गई थीं. तलाक के बाद से पूर्व कपल बार-बार चर्चा में आता रहा है. अब एक बार फिर राजा चौधरी चर्चा में हैं. इस बार राजा के चर्चा में आने की वजह बिल्कुल अलग है. बता दें, इस शादी से पूर्व कपल को एक बेटी पलक तिवारी भी हैं.



राजा ने बताया कैसे बिगड़ा घर



एक इंटरव्यू में राजा ने स्वीकार किया कि उन्हें अक्सर अपने पास्ट को याद करके अफसोस होता है. उन्होंने कहा, 'अगर मैं अपने पास्ट के बारे में एक चीज बदल सकता, तो वह यह कि मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाता, इसने मेरी जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया था और मैं परिस्थितियों को उस तरह से नहीं संभाल पाया जैसा मुझे संभालना चाहिए था'. राजा 2021 से ही शराब से दूर हैं और वे इसे एक चुनौती बताते हैं, उन्होंने अपने जीवन में आए बदलावों पर भी बात की. उन्होंने बताया, 'शुक्र है कि मैं इससे उबर गया हूं, हालांकि यह अब भी एक रोजमर्रा की चुनौती है, मुझे खुद को सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए खुद को प्रेरित करना पड़ता है, 2021 से, मैं एक शांत जीवन जी रहा हूं, और अब मैं ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच सकता हूं, शांत रह सकता हूं, और ज्यादा खुश रह सकता हू'.





परिवार के लिए खुद को बदला



राजा चौधरी के लिए शराब से दूर रहने में परिवार सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है. उन्होंने आगे कहा, 'आखिरकार, आप अपने परिवार के लिए जीते हैं, और जब वे आपसे खुश नहीं होते, तो आपको एहसास होता है कि आपको बदलने की जरूरत है, एक बार जब मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और हार मानने का फैसला किया, तो मैं खुद पर काम कर पाया'. राजा और श्वेता की बेटी पलक तिवारी अब शोबिज में अपनी अलग राह बना रही हैं. उन्होंने पिछले साल सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस बीच, श्वेता ने 2013 में अभिनेता अभिनव कोहली से शादी कर ली और इस जोड़े ने एक बेटे रेयांश को जन्म दिया. लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला. श्वेता ने अभिनव पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद 2019 में दोनों अलग हो गए.