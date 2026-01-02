विज्ञापन

श्वेता तिवारी का 2026 के लिए ऐलान, खूबसूरत तस्वीरों के साथ लिखा, मैं वहीं करती हूं जो मैं चाहती हूं

टेलीविजन एक्ट्रेस और सुपर मॉम श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर छाई हुई है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन की उन्होंने अपनी ढेर सारी तस्वीरें शेयर की और उसके साथ एक स्ट्रांग मैसेज भी लिखा.

श्वेता तिवारी ने कुछ इस अंदाज में किया नए साल का आगाज

टेलीविजन इंडस्ट्री और सोशल मीडिया की जानी-मानी सेलिब्रिटी श्वेता तिवारी अपने हर एक लुक के लिए चर्चा में रहती है. 45 साल की श्वेता इतनी यंग और फ्रेश नजर आती है कि उन्हें देखकर फैंस भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं. इसी तरह से 2025 खत्म होने के बाद उन्होंने नए साल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें सिंपल से डेनिम और जैकेट में भी वो बहुत ही फ्रेश और वाइब्रेंट नजर आ रही हैं और इन फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज दिया, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा हैं.

श्वेता तिवारी की लेटेस्ट पिक्चर

श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ढेर सारी तस्वीरें शेयर की, इन तस्वीरों में श्वेता ग्रे कलर की जैकेट के साथ लाइट ब्लू शेड का बेल बॉटम पैंट पहने नजर आ रही हैं. खुले बालों में श्वेता बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, उन्होंने आंखों में चश्मा लगाए हुए और एकदम सटल मेकअप किया हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों में वो बहुत ही फ्रेश और यंग नजर आ रही हैं. इन फोटो को शेयर करते हुए श्वेता ने एक स्ट्रांग मैसेज लिखा और कहा कि मैं वही करती हूं, जो मैं चाहती हूं. मैं वही बनती हूं, जो मैं चाहती हूं. मैं नियमों में नहीं बंधती हूं, मैं सारी सीमाएं तोड़ देती हूं. 2026 तैयार रहो. इसके साथ उन्होंने अपने फ्रेंड्स और सभी को नए साल की बधाई भी दी.

फैंस बोले इस स्माइल ने हमें 90s में पहुंचा दिया

सोशल मीडिया पर श्वेता तिवारी की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है और 110000 से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. फैंस इस पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं, एक यूजर ने लिखा कि इस स्माइल ने हमें सीधे 90s में पहुंचा दिया. कुछ यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती. इसके साथ ही हजारों यूजर्स ने इस पर लव इमोजी शेयर की, वहीं सैकड़ों यूजर्स कमेंट कर रहे हैं ब्यूटीफुल हमेशा की तरह.

वर्क फ्रंट की बात करें तो श्वेता तिवारी ने टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी से घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उसके बाद उन्होंने कई टीवी शो, रियलिटी शो और वेब सीरीज भी की, अभी वो छोटे पर्दे से दूर है लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी ढेर सारी तस्वीरें शेयर करती रहती है. उनकी बेटी पलक तिवारी भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं. 

