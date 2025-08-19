विज्ञापन

'श्री कृष्णा' की राधा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 7वीं फोटो देख फैंस बोले- उस दौर की मासूमियत ही अलग थी

श्वेता रस्तोगी ने जब 'श्री कृष्णा' में राधा का रोल किया था, तो उस वक्त उनकी उम्र 20 साल की थी. आज वह 49 साल की हो गई हैं और आज भी उतनी ही खूबसूरत दिखती हैं.

श्री कृष्णा में राधा बनी थीं श्वेता रस्तोगी
नई दिल्ली:

टीवी सीरियल 'श्री कृष्णा' तो आपने जरूर देखा होगा. साल 1993 में शुरु हुए इस धार्मिक शो टीवी की दुनिया में अपनी धाक जमा ली थी. उस वक्त दूरदर्शन का बोलबाला था और टीवी पर बस रामायण और महाभारत के साथ-साथ श्री कृष्णा भी छाया हुआ था. शो में स्वप्निल जोशी ने कान्हा और श्वेता रस्तोगी ने राधा का किरदार किया था. श्वेता रस्तोगी राधा के रोल में बेहद सुंदर नजर आई थीं. आज तीस साल बाद श्वेता को कोई नहीं जानता, लेकिन उनका राधा-रानी का रोल लोगों को आज भी पसंद और याद है. आइए देखते हैं श्वेता रस्तोगी आज की इन 10 खूबसूरत तस्वीरों को.

राधा का रोल करने वाली श्वेता रस्तोगी आज 49 साल की हैं और खूबसूरती में आज भी बड़ी-बड़ी हीरोइनों को टक्कर देती हैं.

शो के दौरान वह महज 20 साल की थी और पर्दे पर बहुत छोटी नजर आती थी. ऑडिशन के दौरान वह डायलॉग तक नहीं बोल सकी थीं.

रामानंद सागर को श्वेता की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी. लेकिन राधा के रोल में लोगों ने श्वेता को बहुत पसंद किया.

लेकिन रामानंद सागर को राधा के रोल के लिए जो देसी ब्यूटी चाहिए थी वो उन्हें श्वेता के चेहरे में दिखी.

एक बार रिजेक्ट होने के बाद रामानंद सागर ने श्वेता को दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया था और उन्हें सेलेक्ट कर लिया.

श्वेता जब राधा के रोल में तैयार होकर सेट पर आती थीं, तो सेट पर मौजूद सभी लोग उनके पैर छू लिया करते थे.

श्वेता चार साल की उम्र से ही एक्टिंग कर रही थीं और उन्हें राधा के रोल के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी.  

श्वेता टीवी सीरियल के अलावा कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, जिसमें रेखा की खून भरी मांग भी शामिल है.

उन्होंने जय हनुमान, केसर, वो रहने वाली महलों की, थोड़ी सी जमीं थोड़ा आसमां, सिया के राम जैसे कई शो में काम किया है.

श्वेता सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

