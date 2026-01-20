कौन बनाना चाहता था श्रीकृष्ण को बंदी? दूरदर्शन की महाभारत के इस एपिसोड में मिलेगा जवाब, यूटयूब पर दो करोड़ के पार

दूरदर्शन के सुनहरे दौर की सबसे चमचमाती यादों में जो सीरियल्स शामिल हैं. उन में एक नाम महाभारत का भी है. रामायण की तरह ही महाभारत देखने के लिए भी दर्शकों की दुनिया थम सी जाती थी. ऐसा सिर्फ दूरदर्शन पर ही नहीं था. अब जब उस दौर का महाभारत यू ट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, तब भी वहां दर्शक इसके एपिसोड देखने से नहीं चूकते. महाभारत के एक एपिसोड में खुद भगवान कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश होती है. इस सवाल के साथ अपलोड हुए वीडियो को देखने के लिए दर्शक बार बार आ रहे हैं. शायद इसी वजह से वीडियो को धड़ाधड़ लिंक भी मिल रहे हैं. क्या आप भी जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब.

ये भी पढ़ें: भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह का निधन? जानें क्या है सोशल मीडिया पर फैली खबर का सच

श्री कृष्ण को किसने बनाना चाहा बंदी?

ऐसी ही सवाल के साथ महाभारत का एक एपिसोड यू ट्यूब पर अपलोड हुआ है. भजन संग्रह नाम के चैनल पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं. इस वीडियो में उस घटना का उल्लेख है जब खुद भगवान श्री कृष्ण पांडवों का दूत बन कर दुर्योधन से पांडवों के लिए पांच गांव मांगने आते हैं. तब दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने की असफल कोशिश करता है. तब कृष्णजी भरी सभा में अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं. करीब दो साल पहले अपलोड हुए इस वीडियो को 20 मिलियन हिट्स मिल चुके हैं. 130 के लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. कमेंट में दर्शक श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं.

बीआर चोपड़ा की महाभारत

ये एपिसोड दूरदर्शन पर आने वाली बीआई चोपड़ा की महाभारत का है. बी.आर. चोपड़ा की महाभारत भारतीय टेलीविजन का एक यादगार धारावाहिक है. ये सीरियल 1988 में दूरदर्शन पर आया था और हर घर में देखा जाता था. इसकी कहानी महाभारत के महाकाव्य पर आधारित थी, जिसे बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया. कृष्ण, अर्जुन, भीष्म और द्रौपदी जैसे किरदार लोगों के दिलों में बस गए. संवाद इतने सशक्त थे कि आज भी याद किए जाते हैं.