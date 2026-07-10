शिवांगी जोशी को धोखा दे रहे थे 13 साल बड़े कुशाल टंडन? लॉकअप सीजन 2 में हुआ खुलासा

रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने हाल ही में एक एपिसोड में दावा किया कि एक्ट्रेस और साथी कंटेस्टेंट शिवांगी जोशी ने एक बार उनकी और एक्टर कुशल टंडन की पूरी चैट पढ़ी थी. यह तब हुआ जब कुशल ने उन्हें मैसेज किया था, जबकि वे कथित तौर पर शिवांगी को डेट कर रहे थे. 'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में, श्रेया ने साथी कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे से बात करते हुए यह बात बताई. उस घटना को याद करते हुए श्रेया ने कहा कि वह शिवांगी के एक टीवी शो के लिए प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग कर रही थीं, तभी कुशल ने सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क किया.

श्रेया कालरा ने किया खुलासा

श्रेया ने कहा, "शूट के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया. उस समय मैं किसी को डेट कर रही थी. उस समय कुशल टंडन और शिवांगी जोशी के बीच कुछ चल रहा था. मुझे इसके बारे में पता नहीं था." उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुशल उन्हें मैसेज करते रहे, लेकिन वह एक कमिटेड रिलेशनशिप में थीं और उन्होंने बातचीत को आगे न बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि बातचीत में कुछ गड़बड़ है. उन्होंने आगे दावा किया, "उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया. मुझे कुछ शक हुआ और मैंने बात रोक दी. फिर, शिवांगी और मैं सेट पर मिले. उन्होंने कहा, 'ओह हाय! हां! उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुमने उन्हें फॉलो किया और मैसेज किया.' मैंने कहा, 'एक्सक्यूज मी! मैं किसी आदमी से संपर्क करने वाली पहली इंसान नहीं होऊंगी. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया है.'"

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शिवांगी जोशी का हुआ ब्रेकअप

श्रेया ने कहा कि उन्होंने तुरंत शिवांगी को अपना फोन दे दिया ताकि कोई गलतफहमी हो तो वह दूर हो जाए. उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें अपना फोन दे दिया. उन्होंने मेरी पूरी चैट पढ़ी. मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया और न ही कुछ कहा." बातचीत में आगे शिल्पा शिंदे ने पूछा कि क्या मैसेज पढ़ने के बाद शिवांगी रोई थीं. श्रेया ने जवाब दिया, "शूट के बाद सेट पर वह रोई थीं. 3-5 महीने बाद, उस लड़के ने एक स्टोरी पोस्ट करके बताया कि उनका ब्रेकअप हो गया है." श्रेया ने आगे दावा किया कि बाद में 'लॉक अप 2' में साथ रहने के दौरान उन्होंने शिवांगी के पुराने रिश्ते का जिक्र किया ताकि यह समझ सकें कि कपल के बीच क्या गलत हुआ था. हालांकि, उनके अनुसार, शिवांगी ने इस मामले पर चर्चा न करने का फैसला किया और बातचीत का रुख मोड़ दिया.

शिवांगी और कुशाल टंडन के ब्रेकअप के बारे में

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि टीवी शो 'बरसातें – मौसम प्यार का' में साथ काम करते हुए कुशल टंडन और शिवांगी जोशी के बीच डेटिंग शुरू होने की खबरें आई थीं. दोनों में से किसी ने भी कभी अपने रिश्ते की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की, लेकिन खबरों के अनुसार दोनों एक-दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे. फिलहाल, कुशल 'अलायंस' हाउस में एक कंटेस्टेंट हैं, जबकि शिवांगी 'लॉक अप 2' में हिस्सा ले रही हैं.

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