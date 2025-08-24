बिग बॉस के इस सीजन में आ रहे हैं विवादों में रह चुके ये सितारे, क्या घर के अंदर देखने को मिलेगा नया हंगामा

सलमान खान का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस नए अंदाज के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं. टीवी की दुनिया में सबसे बड़े शो का खिताब पाने वाला बिग बॉस सीजन 19 इस बार स्ट्रीम होने से पहले ही अपने कुछ खास कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चा में आ गया है. कहा जा रहा है कि बिग बॉस सीजन 19 में से कई कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो विवादों में रह चुके हैं. हालांकि अभी तक कंटेस्टेंट्स को लेकर ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है लेकिन जो लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें कई नाम ऐसे हैं जो काफी विवादों से घिरे हुए हैं.



बिग बॉस 19 के कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस सीजन 19 में इस बार ऐसे कई चेहरे दिखाई देंगे जो किसी न किसी वजह से विवादों की वजह बन चुके हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है राइटर जीशान कादरी का. गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी सुपरहिट सीरीज के राइटर जीशान कादरी पर एक प्रोड्यूसर से करोड़ों के फ्रॉड का आरोप लगा चुका है. दूसरा नाम टीवी एक्टर बशीर अली का है. कहा जाता है कि इनके एटीट्यूड के चलते उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने इन पर टॉक्सिक होने का सरेआम आरोप लगाकर खलबली मचा दी थी.



विवादों से सजेगा बिग बॉस का मंच

बिग बॉस सीजन 19 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में विवादित लोगों में तीसरा नाम सेलेब्रिटी वकील अली काशिफ खान देशमुख का है. कहते हैं कि देशमुख पर कुछ साल पहले रेप और जबरन वसूली का आरोप लगा था. इसके अलावा टीवी एक्ट्रेस शफक नाज इस बार बिग बॉस सीजन 19 का हिस्सा बन सकती हैं. इनके भाई पर तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले में कई आरोप लगे थे. एक्ट्रेस हुनर अली भी विवादित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में हैं जो अपने पति मयंक गांधी के साथ विवाद होने के बाद तलाक की वजह से खबरों में आई थी. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये सभी विवादित कंटेस्टेंट्स शो में खूब धमाल करने वाले हैं क्योंकि इनके अंदाज भी जुदा होंगे और रहने का तरीका भी. ऐसे में कहा जा रहा है कि इन कंटेस्टेंट के विवादों के चलते इस बार बिग बॉस के घर में काफी मजा आने वाला है.