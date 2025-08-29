विज्ञापन

सरगुन मेहता और रवि दुबे ने गणेश चतुर्थी पर किया नए घर में गृह प्रवेश, सामने आई तस्वीरें

सरगुन मेहता और रवि दुबे के नए घर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें निया शर्मा भी नजर आ रही हैं. 

सरगुन मेहता और रवि दुबे ने खरीदा नया घर
नई दिल्ली:

टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर कपल रवि दुबे और सरगुन मेहता ने नया घर ले लिया है, जिसका गृह प्रवेश उन्होंने गणेश चतुर्थी के मौके पर रखा. वहीं, कई सेलेब्स उनकी इस खुशी में शामिल हुए थे. इस मौके पर अभिनेत्री निया शर्मा भी पहुंची और उन्होंने कई सारी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की. निया ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें उनके साथ रवि-सरगुन समेत इंडस्ट्री के तमाम दोस्त नजर आ रहे हैं. पहली वीडियो में अभिनेत्री कहती नजर आ रही हैं, "यह घर बहुत अच्छा है, यहां का नजारा बहुत प्यारा है. अब मैं यहीं रहने वाली हूं," जिसका जवाब देते हुए रवि दुबे कहते हैं, "हां, रुक जा, ये घर भी तेरा है."

वहीं, दूसरी वीडियो में अभिनेत्री बाकी लोगों के साथ 'बप्पा मोरया' गाती हुईं झूमती नजर आ रही हैं. अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "गणपति ऑरा हर साल, बेस्टी रवि और सरगुन के नए घर 'सौभाग्य' के साथ और ज्यादा खुशियां आईं."

बता दें, रवि दुबे और सरगुन ने अपने घर का नाम 'सौभाग्य' रखा है. यह घर फ्रीडा वन टावर में है. कपल ने यह घर तो पहले ही ले लिया था, लेकिन इसका गृह प्रवेश गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया. रवि और सरगुन के आलीशान घर की खास बात तो यह है कि इस बिल्डिंग में केएल राहुल और अथिया शेट्टी भी रहते हैं. बस इतना ही नहीं, वहां जैकी श्रॉफ का घर भी है. निया के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें सुहागन चुड़ैल में भी देखा गया था, जहां उन्होंने निशिगंधा नाम की एक चुड़ैल की भूमिका निभाई थी। फैंटेसी-थ्रिलर-रोमांस शो में जैन इबाद खान और देबचंद्रिमा सिंघा रॉय की मुख्य भूमिका थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
