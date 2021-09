Bigg Boss 15 को होस्ट करने के लिए सलमान खान लेंगे 350 करोड़, 14 हफ्तों तक चलेगा शो

शो के लिए सलमान खान (Salman Khan) द्वारा ली जाने वाली फीस की खबरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. हालांकि, सलमान ने खुद ये जानकारी नहीं दी है. लेकिन ट्विटर हैंडल पर खबरी के जरिए इस बात की पुष्टि की गई है. इस ट्वीट में लिखा गया है कि, 'LetsOTT Exclusive: #SalmanKhan will be paid a huge remuneration for Bigg Boss 15 - ₹350 crores for 14 weeks. वहीं अब सलमान खान की फीस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. सोशल मीडिया पर ये ट्वीट आग की तरह फैल रहा है.

इसी के साथ सोशल मीडिया पर शो को लेकर और भी खबरें चल रही हैं. खबरों के मुताबिक 'बिग बॉस 15' में जो कंटेस्टेंट्स में एंट्री करने वाले हैं, उन्हें अगले हफ्ते क्वारंटीन होना होगा. अभी तक की जानकारी के अनुसार सलमान खान के इस शो में टीना दत्ता (Tina Datta), मानव गोहिल (Manav Gohil), करन कुंद्रा (Karan Kundra), अफसाना खान (Afsana Khan), सिंबा नागपाल (Simba Nagpal), रीम शेख (Reem Shaikh) और अमित टंडन (Amit Tandon) के हिस्सा लेने की बात सामने आई है.