ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में...बिग बॉस 19 के प्रीमियर में सलमान खान का डांस वीडियो

बिग बॉस 19 के मंच पर सलमान खान धमाकेदार डांस परफॉर्में देखने को मिल रहा है, जिसका वीडियो शो के शुरू होने से पहले इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. 

सलमान खान ने किया बिग बॉस 19 के प्रीमियर पर डांस
बिग बॉस 19 का 24 अगस्त 2025 यानी आज से जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स पर रात 10.30 बजे प्रीमियर होने वाला है. इस बार रियलिटी शो में घर वालों की थीम 'सरकार' होगी. यह बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जिसकी झलक अब तक आ चुके कई प्रोमो में देखने को मिल चुकी है. वहीं अब प्रीमियर से पहले बिग बॉस 19 के होस्ट सलमान खान का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने हिट गाने ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं.  

मेकर्स द्वारा कलर्स और जियो हॉटस्टार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए वीडियो में  सलमान खान ब्लैक सूट में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद वह अपना डांस परफॉर्मेंस फैंस को दिखाते नजर आ रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, जिनका नाम ही बना दे हर मोमेंट शानदार, आ रहे हैं वो सलमान लेके वही स्वैग और अंदाज, देखिए बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर, कल रात साढ़े 10 बजे सिर्फ कलर्स और जियो हॉटस्टार पर. 

गौरतलब है कि बिग बॉस की बात करें तो यह शो एंडेमोल द्वारा विकसित "बिग ब्रदर" के डच फ़ॉर्मेट पर आधारित है. पहले सीज़न को अरशद वारसी ने होस्ट किया था, दूसरे सीज़न को शिल्पा शेट्टी ने और तीसरे सीज़न को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था. फराह खान ने हल्ला बोल सीज़न का नेतृत्व किया था, जबकि संजय दत्त ने सलमान खान के साथ पांचवें सीजन की सह-मेजबानी की थी. सीज़न 4 से, सलमान खान ही शो के मुख्य होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं. सीजन 18 तक, बिग बॉस में कुल 335 प्रतियोगी भाग ले चुके हैं. सीजन 18 तक, बिग बॉस के कुल 1,970 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं

