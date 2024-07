साई केतन राव इस साल करेंगे शादी, बिग बॉस ओटीटी 3 में कंफर्म किया इस टीवी एक्ट्रेस से रिश्ता!

Bigg Boss OTT Last Weekend Ka Vaar: बिग बॉस ओटीटी 3 का आखिरी वीकेंड का वार काफी अच्छा गुजरा, जिसमें होस्ट अनिल कपूर ने जहां घरवालों की क्लास लगाई तो वहीं साई केतन राव की शादी को लेकर खुलासा हुआ. दरअसल, शो में साई केतन राव ने कंफर्म किया कि वह अपने मेहंदी है रचने वाली को स्टार एक्ट्रेस शिवांगी खेड़कर को डेट कर रहे हैं और इस साल शादी करने का प्लान बना रहे हैं. इस खबर के बाद होस्ट अनिल कपूर और अरमान मलिक उन्हें छेड़ते और परेशान करते हुए नजर आए.

आपने अब तक देखा है कि साई केतन राव शो में शिवांगी खेड़कर को स्पेशल दोस्त कहते हुए नजर आते रहे हैं. वहीं लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में होस्ट अनिल कपूर, साई की टांग खींचते हुए उनसे गले में मौजूद चेन में रिंग को लेकर सवाल पूछते हैं. इसके बाद होस्ट और अन्य कंटेस्टेंट द्वारा बार बार पूछने पर वह प्यार कुबूलते हुए शिवांगी खेड़कर के साथ अपना रिलेशनशिप कंफर्म करते हैं.

Ohhhh my god I'm ecstatic, after so long now IT'S OFFICIAL#SaiKetanRao / #ShivangiKhedkar / #SaiShi pic.twitter.com/vSruW0EQz7