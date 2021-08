रुबीना दिलैक ने बहन संग वीडियो किया शेयर, बोलीं- हम इस तरह जागते हैं...Video वायरल

रुबीना ने बहन संग वीडियो किया शेयर

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) अपनी बहन के साथ बिस्तर पर ही मस्ती कर रही हैं. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है 'This is how we wake up'. रुबीना अपनी बहन के साथ उठते ही मस्ती और डांस करना शुरू कर देती हैं. रुबीना का ये वीडियो फैन्स को काफी पसंद आ रहा है. कुछ ही समय में रुबीना के इस वीडियो पर 374 व्यूज आ चुके हैं. साथ ही इस पर 70 हजार लाइक और 3,409 हजार कमेंट भी आ चुके हैं.

रुबीना का अब तक का करियर

बता दें, रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने टीवी के फेमस सीरियल 'छोटी बहू' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. वहीं रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) बिग बॉस 14 की विनर भी रह चुकी हैं. इस समय रुबीना 'शक्ति-अस्तित्व के एहसास की' सीरियल में सौम्या के किरदार निभा रही हैं. इतना ही नहीं वो जल्द ही हितेन तेजवानी और राजपाल यादव के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं.